Dünyada tek! Kalyon PV güneş paneli için Faz-3 üretim tesisini açtı! ABD ve Avrupa'dan talep yağıyor!

"ABD VE AVRUPA'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR"
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, aynı fabrikayı ABD ve Avrupa'dan kurmaları için teklif aldıklarını belirterek,"Bu tesis için ciddi teklifler aldık. Hem yerel yönetimlerden hem iş adamlarından ciddi talipler vardı. Çok gelip giden oldu. Biz ülkemizin enerji bağımsızlığını kazanabilmesinde bir katkıda bulunmak istediğimiz için bunu yapıyoruz. Ülkemize çok faydası olacak bir tesis kurduk. Tesisimizin ekonomimize yıllık 500 milyon dolar katkısı var" dedi.
GÜNEŞ PANELLERİ FABRİKASINDA KAPASİTE ARTIRILDI
Güneş enerjisi alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding, 500 megawatt ile başladığı projede her yıl iki katına çıkarak şu anki 2 gigawattlık fabrikasını açtı. Tesis 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor ve 7/24 esasıyla çalışıyor. Üretilen paneller yüzde 80'in üstünde bir yerlilik oranına sahip.