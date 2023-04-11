Uzmanlar FED faiz kararını bekliyor: ABD tarım dışı istihdam rakamlarının ardından altında ibre tersine döndü

11 İLDE İŞÇİLERE NAKDİ DESTEK

Salgınla mücadele döneminde 6.9 milyon çalışan için ödenen 50.7 milyar liralık kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği depremin yaşandığı 11 ilde de çalışanlara nefes oldu. Yine aynı dönemde işsizlik maaşı hariç 60 milyar liranın üzerinde harcama yapılan İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla depremzedelerin de yaraları sarılıyor. İşten çıkarma yasağının geldiği bu illerde işyeri kapanan her bir sigortalı için ayda 4 bin lira ödeme uygunluk tespiti beklenmeden, işverenin beyanı esas alınarak yapılıyor. SGK verilerine göre; 11 ilde 2022 sonu itibariyle 3.2 milyon sigortalı bulunuyor. Olağanüstü hal süresince bölgede uygulanacak işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma desteklerinin süresi 22 Mayıs'ta bitecek. Ancak 3 aylık uzatılabilecek. Hazal ATEŞ

GENÇLERE PİLOT DAVETİ

Türk Telekom iştiraki TT Ventures'in girişim hızlandırma programı PİLOT'un 11'inci dönemi için başvurular açıldı. Bu yıl PİLOT programına kabul edilecek girişimlere, TT Ventures tarafından 50 bin dolar yatırım ve 100 bin lira nakit desteği yapılıyor. Başvurular, www.turktelekomventures. com.tr web sitesinden alınıyor.



Girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, şöyle konuştu: "Hedefimiz, girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. PİLOT ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arena da da gösterecek 'unicorn'lar ortaya çıkarma amacıyla, erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz. TT Ventures ile girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken, 'TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' ile de PİLOT mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Eminönü'nde bulunan Santral binamızda girişimlere ofis ortamı sağlarken, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde de çalışma alanı olarak kullanılacak Girişimcilik Merkezimizin hazırlıklarını yapıyoruz. PİLOT programımız için girişimcileri heyecanla bekliyoruz." Desteklenen girişimler, program sonunda, küresel anlamda büyümelerine imkan sağlayacak ABD programına katılacak.