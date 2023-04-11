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    Uzmanlar FED faiz kararını bekliyor: ABD tarım dışı istihdam rakamlarının ardından altında ibre tersine döndü

    ABD tarım dışı istihdam rakamlarının ardından altında ibre tersine döndü. Ons altın 2000 doların altına inerken, gram altın ise 1230 lirayı gördü. Uzmanlar FEDi’n faiz kararının beklendiğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ABD tarım dışı istihdam rakamlarının ardından altında ibre tersine döndü

    ABD'de yaşanan bankacılık kriziyle birlikte zirve yapan altın yeni haftaya ise sert düşüşle başladı. ABD tarım dışı istihdam rakamlarının FED'in faiz artırımlarını yavaşlatmayacağı beklentileriyle altın fiyatları düşüşe geçti.

    ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesinin ardından ons altında psikolojik 2000 dolar sınırının altına gerileme görüldü. Ons altın gün içinde 1989 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatında 1956 dolara kadar geri çekilmenin olabileceğini ifade eden analistler, FED'in faiz kararının beklendiğini söyledi. Yurt içinde de gram altın fiyatları geriledi. Güne 1241 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 1230, en yüksek de 1243 lirayı gördü.

    700 BİN İŞÇİ İÇİN KARAR 'ZAM'ANI ARALARINDA
    Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli haftaya girildi.



    İŞVEREN NE ÖNERDİ?
    İşçi ve işveren temsilcilerinin, ikramiyenin de aralarında olduğu pek çok konuda mutabık kaldığı belirtilirken, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlık ise sürüyor. İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu. İşçi ve işveren tarafı, toplu iş sözleşmesi müzakereleri kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için görüşmeye devam edecek.

        İŞÇİLER NE İSTİYOR
        TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in belirlediği ortak taleplerde ayrıca bütün ücretlere yüzde 15 refah payı, birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. İlave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiyenin de 60 günden az olan işyerlerinde 60 güne tamamlanması talep ediliyor.

        11 İLDE İŞÇİLERE NAKDİ DESTEK
        Salgınla mücadele döneminde 6.9 milyon çalışan için ödenen 50.7 milyar liralık kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği depremin yaşandığı 11 ilde de çalışanlara nefes oldu. Yine aynı dönemde işsizlik maaşı hariç 60 milyar liranın üzerinde harcama yapılan İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla depremzedelerin de yaraları sarılıyor. İşten çıkarma yasağının geldiği bu illerde işyeri kapanan her bir sigortalı için ayda 4 bin lira ödeme uygunluk tespiti beklenmeden, işverenin beyanı esas alınarak yapılıyor. SGK verilerine göre; 11 ilde 2022 sonu itibariyle 3.2 milyon sigortalı bulunuyor. Olağanüstü hal süresince bölgede uygulanacak işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma desteklerinin süresi 22 Mayıs'ta bitecek. Ancak 3 aylık uzatılabilecek. Hazal ATEŞ

        GENÇLERE PİLOT DAVETİ
        Türk Telekom iştiraki TT Ventures'in girişim hızlandırma programı PİLOT'un 11'inci dönemi için başvurular açıldı. Bu yıl PİLOT programına kabul edilecek girişimlere, TT Ventures tarafından 50 bin dolar yatırım ve 100 bin lira nakit desteği yapılıyor. Başvurular, www.turktelekomventures. com.tr web sitesinden alınıyor.

        Girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, şöyle konuştu: "Hedefimiz, girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. PİLOT ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arena da da gösterecek 'unicorn'lar ortaya çıkarma amacıyla, erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz. TT Ventures ile girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken, 'TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' ile de PİLOT mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Eminönü'nde bulunan Santral binamızda girişimlere ofis ortamı sağlarken, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde de çalışma alanı olarak kullanılacak Girişimcilik Merkezimizin hazırlıklarını yapıyoruz. PİLOT programımız için girişimcileri heyecanla bekliyoruz." Desteklenen girişimler, program sonunda, küresel anlamda büyümelerine imkan sağlayacak ABD programına katılacak.

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        Haberler Ekonomi Uzmanlar FED faiz kararını bekliyor: ABD tarım dışı istihdam rakamlarının ardından altında ibre tersine döndü
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