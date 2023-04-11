Uzmanlar FED faiz kararını bekliyor: ABD tarım dışı istihdam rakamlarının ardından altında ibre tersine döndü

ABD'de yaşanan bankacılık kriziyle birlikte zirve yapan altın yeni haftaya ise sert düşüşle başladı. ABD tarım dışı istihdam rakamlarının FED'in faiz artırımlarını yavaşlatmayacağı beklentileriyle altın fiyatları düşüşe geçti.
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesinin ardından ons altında psikolojik 2000 dolar sınırının altına gerileme görüldü. Ons altın gün içinde 1989 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatında 1956 dolara kadar geri çekilmenin olabileceğini ifade eden analistler, FED'in faiz kararının beklendiğini söyledi. Yurt içinde de gram altın fiyatları geriledi. Güne 1241 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 1230, en yüksek de 1243 lirayı gördü.
700 BİN İŞÇİ İÇİN KARAR 'ZAM'ANI ARALARINDA
Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli haftaya girildi.
İŞVEREN NE ÖNERDİ?
İşçi ve işveren temsilcilerinin, ikramiyenin de aralarında olduğu pek çok konuda mutabık kaldığı belirtilirken, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlık ise sürüyor. İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu. İşçi ve işveren tarafı, toplu iş sözleşmesi müzakereleri kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için görüşmeye devam edecek.