İstanbul Finans Merkezi’nin açılışı için geri sayım başladı! İşte o tarih...

İstanbul Finans Merkezi için geri sayım başladı!
Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayan İFM, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak.
İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltecek olan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı için de tarih netleşmeye başladı.
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ MAYISIN İLK HAFTASI AÇILIYOR
Sabah Yazarı Dilek Güngör, Merkez'in mayıs ayının ilk haftası açılacağını belirtirken önemli bilgilere de yer verdi.
Güngör'ün yazısı şu şekilde;
"Dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına girecek olan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) açılış tarihi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayının ilk haftasında merkezin açılışını yapması bekleniyor. Açılış öncesinde üç kamu bankası taşınma işlemlerine başladı. Çalışanların yüzde 25'i İFM'de işbaşı yaptı.
Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun binası ise üç ay içinde tamamlanacak. Üç kurumda bina tamamlandıktan sonra İFM'de yerini alacak. 200 bin metrekarelik kiralanabilir alanlar için de İFM'ye talep yağıyor. Edinilen bilgilere göre, Çinli ICBC Merkez Pekin Şubesi'ni İstanbul'a taşımayı planlıyor. Bankanın Dubai şubesinin bilançosunu Türkiye'ye taşıması bekleniyor.
7/24 HUMMALI MESAİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Finans Merkezi A.Ş.'nin yürüttüğü projede açılış öncesinde hummalı bir çalışma var. 40 ve 46 katlı iki yüksek kuleden oluşan Ziraat Bankası, 34 ve 36 katlı kulelerden oluşan Halkbank, 52 kattan oluşan Vakıfbank'ın binaları tamamlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 700-800 kişilik kadrosu İFM'de yerini aldı. En geç iki haftaya kadar bütün birimlerin taşınması planlanıyor. Kamu bankalarının taşınma operasyonunun 3 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi. İFM'de çevre düzenlemeleri ve bağlantı yollarının bitirilmesi için de gece-gündüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut çalışıyor.
ÜÇ KURUM DAHA SONRA
İFM'de yer alan 60 katlı Türkiye'nin en uzun binası olacak olan Merkez Bankası'nın kulesi ise henüz bitmedi. Birkaç ay içinde binanın tamamlanması bekleniyor. Kulede SPK ve BDDK da yer alacak. Kule, yaklaşık 300 bin metrekare inşaat alanına sahip.