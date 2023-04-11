İstanbul Finans Merkezi’nin açılışı için geri sayım başladı! İşte o tarih...

7/24 HUMMALI MESAİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Finans Merkezi A.Ş.'nin yürüttüğü projede açılış öncesinde hummalı bir çalışma var. 40 ve 46 katlı iki yüksek kuleden oluşan Ziraat Bankası, 34 ve 36 katlı kulelerden oluşan Halkbank, 52 kattan oluşan Vakıfbank'ın binaları tamamlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 700-800 kişilik kadrosu İFM'de yerini aldı. En geç iki haftaya kadar bütün birimlerin taşınması planlanıyor. Kamu bankalarının taşınma operasyonunun 3 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi. İFM'de çevre düzenlemeleri ve bağlantı yollarının bitirilmesi için de gece-gündüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut çalışıyor.

ÜÇ KURUM DAHA SONRA

İFM'de yer alan 60 katlı Türkiye'nin en uzun binası olacak olan Merkez Bankası'nın kulesi ise henüz bitmedi. Birkaç ay içinde binanın tamamlanması bekleniyor. Kulede SPK ve BDDK da yer alacak. Kule, yaklaşık 300 bin metrekare inşaat alanına sahip.