İstanbul Finans Merkezi'nde sona doğru! Milyarlarca dolar İstanbul'a akacak

Söz konusu finansman türünün, Londra'daki bankerler tarafından yönetildiğine işaret eden Demiröz "İstanbul'dan neden yönetilmesin? Körfez'i çekmek için katılım finansın ayrıcalıklı bir yerde olmalı. Tahviller, kira sertifikaları var. Bunlar ne kadar kapsamlı olursa o kadar Körfez sermayesini daha net çekeriz" dedi.

Ekonomist Mehmet Zeki Akıllıoğlu, uluslararası para akımının konjonktürel ve kar hedefiyle ilgili olduğunu söyledi. Akıllıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye öyle yerlere geldi ki bugün 10 yatırımdan 8-9'u olumlu bahsediyor. Rahat sermaye dolaşımı için belki 1-2 teknik şeyler yapılabilir. 100 milyarlarca dolar sermaye hareketi oluyor her sene. Türkiye'de bundan payını alacaktır. Bunlar petrol zengini ülkeler, ilişkilerimiz iyileşiyor. Uluslararası raporlara göre Türkiye ekonomisi 3 trilyon dolarlara geldi. Bunu iyi anlatmak lazım. Bu sayede sermaye daha da artarak gelecektir."