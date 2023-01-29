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    • Ekonomi
    • 29.01.2023 09:14
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    • 29.01.2023 09:20
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    İstanbul Finans Merkezi'nde sona doğru! Milyarlarca dolar İstanbul'a akacak

    Yapımı son sürat devam eden ve nisan ayında tamamlanacak İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi, uluslararası sermaye akışı için de stratejik bir öneme sahip olacak. İFM'nin ilk etapta 15 milyar dolar işlem hacmi gerçekleştireceği hesaplanırken, Londra’da bankerlerin yönettiği ve büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaşan faizsiz finansın geliştirilmesiyle Körfez’den 100 milyarlarca doların akabileceği belirtiliyor.

    Milyarlarca dolar İstanbul’a akacak

    Nisan ayında tamamlanacak olan İstanbul Finans Merkezi (İFM), uluslararası sermaye akışı için de stratejik öneme sahip olacak. İstanbul'u, Londra, Singapur, New York, Frankfurt ve Dubai gibi dünyanın önemli finans şehirlerinden biri hâline getirecek İFM'de ilk etapta 15 milyar dolar işlem hacmi gerçekleşeceği hesaplanıyor. Uzmanlar, İFM'nin Türkiye ekonomisine önemli katı sağlayacağına işaret etti.

    Uluslararası raporlarda Türkiye'nin ekonomik büyümesine dikkat çekildiğini belirten uzmanlar, bu olumlu tablonun enflasyonun düşürülmesi ve özellikle Londra'da bankerlerin yönettiği ve küresel ölçekte büyüklüğü 3 trilyon doları aşan faizsiz finans sisteminde yeni enstrümanların geliştirilmesiyle Körfez ülkelerinden 100 milyarlarca dolar sermayenin gelebileceğine işaret etti.

    PARA GİDECEK YER ARIYOR
    Ekonomist Murat Tufan, İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi olduğunu söyledi. Petrol gelirlerinden dolayı Suudi Arabistan ve Katar'da sermayenin ciddi anlamda gidecek yer arayışında olduğuna işaret eden Tufan "Sermaye piyasaları alanında biraz daha politikaların yapılması gerekiyor. Para gidecek yer arıyor. Şartlar sağlanırsa Körfez de Batı da gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

        Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, İstanbul Finans Merkezinin uzun dönemli bir planlama çerçevesinde en uygun işlemlerden biri olduğunu söyledi. Sermaye çekmek için belli şartların da sağlanması gerektiğini dile getiren Demiröz, bunlardan birinin enflasyonun düşürülmesi, finansal istikrarın sağlanması olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Körfez ülkelerinden sermaye çekebilmek için de faizsiz finansta yeni enstrümanların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Demiröz "Faizsiz finansman yaygınlaştırılmalı. Dış borç birikiminde vade uzamalı. Bütün bunlar sağlanırsa ciddi sermaye akışı olur. Sadece Körfez değil, dünya ülkelerinden de akar" dedi.

        Söz konusu finansman türünün, Londra'daki bankerler tarafından yönetildiğine işaret eden Demiröz "İstanbul'dan neden yönetilmesin? Körfez'i çekmek için katılım finansın ayrıcalıklı bir yerde olmalı. Tahviller, kira sertifikaları var. Bunlar ne kadar kapsamlı olursa o kadar Körfez sermayesini daha net çekeriz" dedi.

        Ekonomist Mehmet Zeki Akıllıoğlu, uluslararası para akımının konjonktürel ve kar hedefiyle ilgili olduğunu söyledi. Akıllıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye öyle yerlere geldi ki bugün 10 yatırımdan 8-9'u olumlu bahsediyor. Rahat sermaye dolaşımı için belki 1-2 teknik şeyler yapılabilir. 100 milyarlarca dolar sermaye hareketi oluyor her sene. Türkiye'de bundan payını alacaktır. Bunlar petrol zengini ülkeler, ilişkilerimiz iyileşiyor. Uluslararası raporlara göre Türkiye ekonomisi 3 trilyon dolarlara geldi. Bunu iyi anlatmak lazım. Bu sayede sermaye daha da artarak gelecektir."

        KAMU KURUMLARI TAŞINIYOR
        Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu yıl nisan ayında tamamlanması beklenen İFM'de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Borsa İstanbul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK) yanı sıra, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank genel müdürlükleri de yer alacak.

        5 YILDIZLI TOPLANTI ODALARI
        Akıllı şehir modeliyle inşa edilen projede bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, varlık yönetimi ve danışmanlık alanlarındaki oyuncular faaliyet gösterecek. 5 yıldızlı toplantı odaları yer alacak. İstanbul, 1,6 milyar insan, 30 trilyon dolar ekonomik boyut ve 8 trilyon dolar işlem hacmindeki coğrafyaya 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunuyor.

            VERGİ İNDİRİMİ YÜZDE 75
            İFM Kanunu 2022 yılı Haziran ayında yürürlüğe girmesiyle de buradaki finansal hizmetler, finansal ihracat sayılacak. Kanun kapsamında bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama, factoring, finansman ve tasarruf finansmanı, sermaye piyasası faaliyetleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, varlık yönetimi ve bireysel emeklilik şirketleri İFM'de yer alacak. Merkezdeki şirketlerin kazancının yüzde 75'i vergiden indirilecek.

            İLK ETAPTA 15 MİLYAR DOLAR
            Yıllık 2 milyar dolarlık finansal hizmet ihracatının 16 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Başlangıçta 50 bin, ilerleyen yıllarda 120 bin kişiye istihdam sağlanacak. İFM'nin hedefi 10 yılda dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına girmek. İlk etapta hesaplanan işlem hacmi 15 milyar dolar.

            SON HÂLİ DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ
            İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezlerinden biri hâline getirecek İstanbul Finans Merkezi (İFM) çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. İFM inşaatı çalışmalarında işçilerin, gökdelenlerden halatlarla sarkarak çalışmalar yaptıkları görüldü.
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