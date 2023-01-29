İstanbul Finans Merkezi'nde sona doğru! Milyarlarca dolar İstanbul'a akacak

Nisan ayında tamamlanacak olan İstanbul Finans Merkezi (İFM), uluslararası sermaye akışı için de stratejik öneme sahip olacak. İstanbul'u, Londra, Singapur, New York, Frankfurt ve Dubai gibi dünyanın önemli finans şehirlerinden biri hâline getirecek İFM'de ilk etapta 15 milyar dolar işlem hacmi gerçekleşeceği hesaplanıyor. Uzmanlar, İFM'nin Türkiye ekonomisine önemli katı sağlayacağına işaret etti.
Uluslararası raporlarda Türkiye'nin ekonomik büyümesine dikkat çekildiğini belirten uzmanlar, bu olumlu tablonun enflasyonun düşürülmesi ve özellikle Londra'da bankerlerin yönettiği ve küresel ölçekte büyüklüğü 3 trilyon doları aşan faizsiz finans sisteminde yeni enstrümanların geliştirilmesiyle Körfez ülkelerinden 100 milyarlarca dolar sermayenin gelebileceğine işaret etti.
PARA GİDECEK YER ARIYOR
Ekonomist Murat Tufan, İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi olduğunu söyledi. Petrol gelirlerinden dolayı Suudi Arabistan ve Katar'da sermayenin ciddi anlamda gidecek yer arayışında olduğuna işaret eden Tufan "Sermaye piyasaları alanında biraz daha politikaların yapılması gerekiyor. Para gidecek yer arıyor. Şartlar sağlanırsa Körfez de Batı da gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.