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    • Ekonomi
    • 11.04.2023 08:44
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    • 11.04.2023 08:44
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    3 şarta uyanlara erken emekli piyangosu vuruyor! 50-51-52-53 yaşına geldiğiniz an... Bu kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok!

    Emeklilik için ülkemizde üç şarta bakılıyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartını tamamlayan tüm vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir sürede maaşına kavuşuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra vatandaş emekli maaşını almaya başlıyor.

    takvim.com.tr
    3 şarta uyanlara erken emeklilik müjdesi!

    Türkiye'de milyonlarca kişi emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik için belirli bir süre sigortalı olma, yaş ve prim günü ödeme şartlarının tamamlanması gerekiyor. Ancak birçok kişi erken emeklilik planları yaparak emeklilik süresini kısaltmaya çalışıyor. Bu noktada doğru formüllerle erken emeklilik mümkün olabiliyor. Öte yandan bu kişiler EYT bile olmadan şartları yerine getirerek maaşını almaya başlıyor. Bazı püf noktaları bu konuda ön plana çıkarken milyonlarca çalışan konu hakkında kapsamlı bilgi alarak ona göre hareket etmek istiyor.

    3 ŞARTA UYANLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

    Emeklilik süresini kısaltmak için bazı formüller bulunuyor. Çocuğu olan anneye, askerlik vazifesini tamamlamış vatandaşın emeklilik tarihi geriye çekilebiliyor.

    Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, birçok çalışan için uzun bir süreçtir. Ancak, doğum borçlanması ile annelerin prim kazanmaları mümkün hale geliyor. Sigorta kapsamında dünyaya gelen üç çocuğu için anneler, 2.160 gün (6 yıl) borçlanarak prim kazanabiliyorlar.

    Bu sayede anneler, 6 yıl boyunca çalışıp prim ödemek yerine, bu süreyi topluca satın alarak emeklilik sürecini hızlandırabiliyorlar. Doğum borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını arttırarak erken emeklilik imkanı sağlıyor.

        Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.

        ASKERLİK BORÇLANMASI

        Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması.

        Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.

        ÖRNEK HESAPLAMA

        20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.

            Bu sigortalının 20 Mayıs 1992'de bir doğum yaptığı düşünülürse 720 gün (2 yıl) borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilecek ve emeklilik şartları 48 yaş olacak, 2 yıl kazanacaktır.

            10 YIL PRİM YETER

            15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

            Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor. Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.
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            Bunun hesabı sandıkta sorulacak!
            Haberler Ekonomi 3 şarta uyanlara erken emekli piyangosu vuruyor! 50-51-52-53 yaşına geldiğiniz an... Bu kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok!
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