3 şarta uyanlara erken emekli piyangosu vuruyor! 50-51-52-53 yaşına geldiğiniz an... Bu kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok!

Türkiye'de milyonlarca kişi emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik için belirli bir süre sigortalı olma, yaş ve prim günü ödeme şartlarının tamamlanması gerekiyor. Ancak birçok kişi erken emeklilik planları yaparak emeklilik süresini kısaltmaya çalışıyor. Bu noktada doğru formüllerle erken emeklilik mümkün olabiliyor. Öte yandan bu kişiler EYT bile olmadan şartları yerine getirerek maaşını almaya başlıyor. Bazı püf noktaları bu konuda ön plana çıkarken milyonlarca çalışan konu hakkında kapsamlı bilgi alarak ona göre hareket etmek istiyor.
3 ŞARTA UYANLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
Emeklilik süresini kısaltmak için bazı formüller bulunuyor. Çocuğu olan anneye, askerlik vazifesini tamamlamış vatandaşın emeklilik tarihi geriye çekilebiliyor.
Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, birçok çalışan için uzun bir süreçtir. Ancak, doğum borçlanması ile annelerin prim kazanmaları mümkün hale geliyor. Sigorta kapsamında dünyaya gelen üç çocuğu için anneler, 2.160 gün (6 yıl) borçlanarak prim kazanabiliyorlar.
Bu sayede anneler, 6 yıl boyunca çalışıp prim ödemek yerine, bu süreyi topluca satın alarak emeklilik sürecini hızlandırabiliyorlar. Doğum borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını arttırarak erken emeklilik imkanı sağlıyor.