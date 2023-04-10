3 şarta uyanlara erken emekli piyangosu vuruyor! 50-51-52-53 yaşına geldiğiniz an... Bu kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok!

Türkiye'de milyonlarca kişi emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik için belirli bir süre sigortalı olma, yaş ve prim günü ödeme şartlarının tamamlanması gerekiyor. Ancak birçok kişi erken emeklilik planları yaparak emeklilik süresini kısaltmaya çalışıyor. Bu noktada doğru formüllerle erken emeklilik mümkün olabiliyor. Öte yandan bu kişiler EYT bile olmadan şartları yerine getirerek maaşını almaya başlıyor. Bazı püf noktaları bu konuda ön plana çıkarken milyonlarca çalışan konu hakkında kapsamlı bilgi alarak ona göre hareket etmek istiyor.

3 ŞARTA UYANLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Emeklilik süresini kısaltmak için bazı formüller bulunuyor. Çocuğu olan anneye, askerlik vazifesini tamamlamış vatandaşın emeklilik tarihi geriye çekilebiliyor.