Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2023 08:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2023 08:00
    ABONE OL

    NETLEŞTİ! CVKMD borsada ne zaman işlem görecek? 2023 CVKMD CVK Maden HALKA ARZ SONUÇLARI! CVK Madencilik kaç lot verdi?

    CVK Maden İşletmeleri halka arz talep toplama geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. CVK Madencilik halka arz sonuçları da bu hafta itibarıyla merak edilmeye başlandı. Peki, CVK Maden borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CVKMD borsada ne zaman işlem görecek?

    CVK Maden halka arz sonuçları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve 6-7 Nisan tarihleri arasında halka arz olan CVK Madencilik halka arz toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı duyuruldu. İşte CVK Maden halka arz sonuçları ve tüm merak edilenler...

    CVK MADEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

    6-7 Nisan tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirilen CVK Maden İşletmeleri (CVKMD) halka arz sonuçları açıklandı. Tera Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı belirtildi. Halka arza konu hisselerin yüzde 74,36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.

    Açıklamada, arza 1 miliyon 470 bin 906 yatırımcının katıldığı 1 milyon 452 bin 252 yatırımcıya pay dağıtıldığı dile getirildi. Halka arza 4,67 kat yani 4 milyar 493 milyon 769 bin lira talep geldi. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882 milyon lira olarak gerçekleşti.

        CVK MADEN KAÇ LOT VERDİ?

        CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında başvuru sayısı 1.470.906 olarak gerçekleşirken, başvuran bireysel yatırımcılara ise azami 4-5 lot hisse dağıtıldığı bildirildi. Halka arza toplamda 1.470.906 yatırımcının katıldığı, 1.452.252 yatırımcıya dağıtım gerçekleştiği ve halka arzda %5 üzerinde pay alan yatırımcı bulunmadığı da bildirildi.

        CVK MADENCİLİK HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 12 Nisan Çarşamba günü işlem görmeye başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

        CVK MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı duyuruldu.

        Tera Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı belirtildi.

        Halka arza konu hisselerin yüzde 74,36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.

        Açıklamada, arza 1 miliyon 470 bin 906 yatırımcının katıldığı 1 milyon 452 bin 252 yatırımcıya pay dağıtıldığı dile getirildi.

        Halka arza 4,67 kat yani 4 milyar 493 milyon 769 bin lira talep geldi.

        CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ("CVKMD") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 06 Nisan 2023 ve 07 Nisan 2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmişti.

        Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882 milyon lira olarak gerçekleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Şehit öğretmenin babasından 6’lıya: HDP’nin emir erleri
        Haberler Ekonomi NETLEŞTİ! CVKMD borsada ne zaman işlem görecek? 2023 CVKMD CVK Maden HALKA ARZ SONUÇLARI! CVK Madencilik kaç lot verdi?
            loading
            SON DAKİKA