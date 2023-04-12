Açıklamada, arza 1 miliyon 470 bin 906 yatırımcının katıldığı 1 milyon 452 bin 252 yatırımcıya pay dağıtıldığı dile getirildi.

Halka arza 4,67 kat yani 4 milyar 493 milyon 769 bin lira talep geldi.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ("CVKMD") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 06 Nisan 2023 ve 07 Nisan 2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmişti.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882 milyon lira olarak gerçekleşti.