Hastalanana rapor parası: Maaşa göre farklı ödeme var!

Hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara SGK tarafından yetkilendirilmiş hekimden veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor. Rapor parası gelire göre değişiyor. Asgari ücretlinin günlük rapor parası ayakta tedavilerde 222,40, yatarak tedavilerde 166,80 lira oluyor. Asgari ücretli annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları rapor parası da 24 bin 908 lira... Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.
İş kazasında bir gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödeme yapılırken, hizmet akdiyle çalışanlara iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için rapor parası veriliyor.
Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadınlara, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
Çığıl ÖN YENER
319 MİLYAR DAKİKA KONUŞTUK
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'de 319 milyar dakikadan fazla telefonda konuşulduğunu, 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldığını söyledi. 71.7 milyonu mobil olmak üzere genişbant internet abone sayısının 90.6 milyona çıktığını da ekledi.
Türkiye otomotiv endüstrisi, Mart'ta 3.3 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda tarihi rekor kırdı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, "Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflediğimiz 34 milyar dolara ulaşma yolunda önemli motivasyon oldu" dedi.
AFET KONUTLARI 1 YILDA BİTECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da kalıcı afet konutlarının yapımının 1 yılda biteceğini belirtti. Kurum, yaptığı paylaşımda, kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini kaydederek, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. Bitecek" ifadelerine yer verdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri atıldı. Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak. 11 ilde 1 yıl içinde 319 bin, toplam 650 bin konut inşa edilecek.