Hastalanana rapor parası: Maaşa göre farklı ödeme var!

Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadınlara, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Çığıl ÖN YENER



319 MİLYAR DAKİKA KONUŞTUK

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'de 319 milyar dakikadan fazla telefonda konuşulduğunu, 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldığını söyledi. 71.7 milyonu mobil olmak üzere genişbant internet abone sayısının 90.6 milyona çıktığını da ekledi.



Türkiye otomotiv endüstrisi, Mart'ta 3.3 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda tarihi rekor kırdı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, "Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflediğimiz 34 milyar dolara ulaşma yolunda önemli motivasyon oldu" dedi.



AFET KONUTLARI 1 YILDA BİTECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da kalıcı afet konutlarının yapımının 1 yılda biteceğini belirtti. Kurum, yaptığı paylaşımda, kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini kaydederek, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. Bitecek" ifadelerine yer verdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri atıldı. Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak. 11 ilde 1 yıl içinde 319 bin, toplam 650 bin konut inşa edilecek.

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