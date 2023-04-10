Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor

6 Şubat'taki felaketin yaralarının sarılması için konut inşaatından insani yardımlara kadar tüm çalışmalar aralıksız sürerken, 11 ilin sanayicisi de sağlanan desteklerle ayağa kalkmaya başladı. Depremden etkilenen 11 il, şubattaki büyük çöküşün ardından ihracatta, ocak ayını da geride bırakarak ayağa kalkmaya başladığını gösterdi. Türkiye'nin ihracatı şubatta ocak ayına göre yüzde 3.7 azalarak 18 milyar 638 milyon dolara gerilerken, deprem bölgesindeki 11 ilin ihracatı ise yüzde 34 azalarak 980 milyon dolara inmişti.
11 İLDEN 9'U ARTIRDI
Martta ise Türkiye'nin genel ihracatı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 4.4, şubat ayına göre ise yüzde 26.6 artarak 23.6 milyar dolara çıktı. Bu rakam tüm zamanların mart ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın geçen ay yaptığı ihracat ise şubata göre yüzde 63.3 artışla 1 milyar 591 milyon dolar oldu.
Böylece deprem öncesi 1 milyar 485 milyon dolar olan ocak ayı rakamı geçildi. Depremzede 11 ilden 9'unda artış yaşanırken, 2 kentte düşüş gözlendi.Martta önceki aya göre en yüksek artış yüzde 114.8 ile Hatay'da görülürken, onu yüzde 103.2 ile Malatya, yüzde 76.5 ile Gaziantep izledi. Depremden etkilenen 11 ilin marttaki yıllık ihracatında ise yüzde 20.4'lük düşüş gözlendi.