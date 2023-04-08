Karadeniz gazı Mayıs'ta evlerde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi gündemi değiştirecek

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ayında Karadeniz gazının evlere ulaşacağını belirten Bakan Dönmez, 20 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde için "gündemi değiştirecek" ifadesini kullandı.
"İTHALATIMIZIN YÜZDE 30'U ENERJİ"
Bakan Dönmez'in yaptığı açıklamalardan önmemli bölümler şu şekilde:
Zonguldak'taki proje neden önemli. Türkiye yıllardır makus talihini yenmeye çalışan bi ülke durumunda.
Biz ülkede tükettiğimiz doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'u ithal. 95 milyar Dolar civarında para harcadık geçen sene enerjiye. İthalatımız 350 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bunun yüzde 30'unu enerji oluşturuyor.
"DÜNYADA İLK 5'TE FİLO BÜYÜKLÜĞÜYLE"
Sanayide rekabetçiyiz. Daha fark yaratmak için enerji ürünündeki maliyeti düşürmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ne varsa yapan' vizyonu çerçevesinde hareket ettik. TPO şirketler bazında baktığımızda dünyada ilk 5'te filo büyüklüğüyle. Bunun da neticelerini de almaya başladık. Aramak gerekiyor bulmak için.
"DÜNYANIN EN ZOR PROJELERİNDEN BİRİSİ"
Pandemide lojistikte bir takım sıkıntılar olmasına rağmen personelimiz fabrikada yatıp kalktı o ürünleri zamanında buraya gönderebilmek için. Bu inşaat pandemi döneminde yapıldı. 51 gemi çalıştı. Bazıları kısa süreli çalıştı. Kıyıdan çok açıktayız. Dünyanın en zor projelerinden birisi. Servis gemilerimiz 8-10 saatte gidiliyor. Helikopterler 40 dakika. Neredeyse Karadeniz'in ortasında. Sondajları yaptığımız bölgede su derinliği 2 bin 200 metre. 3 bin metreye yakın da karada ilerliyoruz.