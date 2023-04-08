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    • Ekonomi
    • 08.04.2023 10:45
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    • 08.04.2023 10:50
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    Karadeniz gazı Mayıs'ta evlerde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi gündemi değiştirecek

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın Mayıs ayı itibariyle evlerde kullanılmaya başlanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Nisan'da duyuracağı müjdelerin gündemi değiştireceğini söyledi. Bakan Dönmez, keşiflerin 710 milyar metreküpe ulaştığını da sözlerine ekledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın müjdesi gündemi değiştirecek

    Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ayında Karadeniz gazının evlere ulaşacağını belirten Bakan Dönmez, 20 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde için "gündemi değiştirecek" ifadesini kullandı.

    "İTHALATIMIZIN YÜZDE 30'U ENERJİ"
    Bakan Dönmez'in yaptığı açıklamalardan önmemli bölümler şu şekilde:
    Zonguldak'taki proje neden önemli. Türkiye yıllardır makus talihini yenmeye çalışan bi ülke durumunda.

    Biz ülkede tükettiğimiz doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'u ithal. 95 milyar Dolar civarında para harcadık geçen sene enerjiye. İthalatımız 350 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bunun yüzde 30'unu enerji oluşturuyor.

    "DÜNYADA İLK 5'TE FİLO BÜYÜKLÜĞÜYLE"
    Sanayide rekabetçiyiz. Daha fark yaratmak için enerji ürünündeki maliyeti düşürmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ne varsa yapan' vizyonu çerçevesinde hareket ettik. TPO şirketler bazında baktığımızda dünyada ilk 5'te filo büyüklüğüyle. Bunun da neticelerini de almaya başladık. Aramak gerekiyor bulmak için.

    "DÜNYANIN EN ZOR PROJELERİNDEN BİRİSİ"
    Pandemide lojistikte bir takım sıkıntılar olmasına rağmen personelimiz fabrikada yatıp kalktı o ürünleri zamanında buraya gönderebilmek için. Bu inşaat pandemi döneminde yapıldı. 51 gemi çalıştı. Bazıları kısa süreli çalıştı. Kıyıdan çok açıktayız. Dünyanın en zor projelerinden birisi. Servis gemilerimiz 8-10 saatte gidiliyor. Helikopterler 40 dakika. Neredeyse Karadeniz'in ortasında. Sondajları yaptığımız bölgede su derinliği 2 bin 200 metre. 3 bin metreye yakın da karada ilerliyoruz.

        "BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRDİK"
        Biz bu işe başladığımızda Fatih Sondaj gemisi Akdeniz'e operasyon için uğurladığımızda gemide çalışanların sayısı bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadardı. Ama bugün 4 tane sondaj gemisinde yüzde 65-70'lik kısmı Türk personelinde oluşuyor. Beyin göçünü tersine çevirdik. 100 civarında mühendis kazandırdık. Ambargolarla karşı karşıya kalmıştık. Bu nedenle yabancı uyruklu bazı kişiler Türk vatandaşı oldu.

        "DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞİF"
        Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz. Sanayiye de dahil ettiğimizde 15-20 yıl ihtiyacı karşılayacak bir keşif. Denizlerdeki en büyük keşif olarak literatüre girdi burası.

        "GÜNDEMİ DEĞİŞTİREN BİR MÜJDE OLUR"
        20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithalata göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak.

            "GAZIN DEĞERİ 500 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE"
            Proje bittikten sonra maliyet rakamlarını paylaşacağız. Şuan rakam verirsek yanıltıcı olur. Gazın değeri uluslararası piyasada zaman zaman yükseliyor ve düşüyor. Çünkü birim fiyatla ilgili bir durum var. Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar üzerinde. Ama bu artabilir. Geçtiğimiz daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilinmez."

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            Haberler Ekonomi Karadeniz gazı Mayıs'ta evlerde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi gündemi değiştirecek
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