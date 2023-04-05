TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.
Karadeniz gazı için sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Nisan'da gerçekleşecek törende vatandaşa müjdeler verecek.
DENİZİN 2.200 METRE ALTINDAN GELECEK
TPAO ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı. Denizin 2.200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı.