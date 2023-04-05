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    • 05.04.2023 19:46
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    • 05.04.2023 19:52
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    Enerjide bağımsız Türkiye! TPAO duyurdu: Karadeniz gazında önemli gelişme

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu. TPAO görüntüleri paylaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enerjide bağımsız Türkiye

    TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.

    Karadeniz gazı için sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Nisan'da gerçekleşecek törende vatandaşa müjdeler verecek.



    DENİZİN 2.200 METRE ALTINDAN GELECEK
    TPAO ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı. Denizin 2.200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı.

        Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğalgaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak. İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.

        Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.

        20 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.

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