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    • Ekonomi
    • 08.04.2023 09:08
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    • 08.04.2023 09:08
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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 22 şirkete lisans verdi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 22 şirkete lisans verildi. Verilen lisansların 10'u elektrikli şarj istasyonu, 7'si elektrik üretim ile 1 OSB elektrik dağıtım, 1 elektrik tedarik, 1 doğal gaz depolama, 1 madeni yağ lisansı ve 1 dağıtıcı lisansından oluştu. Öte yandan 1 akaryakıt şirketinin depolama lisansı uzatıldı.

    EPDK’dan 22 şirkete lisans

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi.

    EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre EPDK; elektrik üretim, doğal gaz depolama, madeni yağ, petrol dağıtıcı, OSB elektrik dağıtım ve elektrikli şarj istasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 3 şirketin elektrik tedarik lisansını iptal etti, 5 şirketin elektrik üretim lisansı sona erdirildi, 1 LPG dağıtıcı lisansı iptal edilirken 1 LPG dağıtıcı lisansı yeniden geçerlilik kazandı.

    Verilen lisansların 10'u elektrikli şarj istasyonu, 7'si elektrik üretim ile 1 OSB elektrik dağıtım, 1 elektrik tedarik, 1 doğal gaz depolama, 1 madeni yağ lisansı ve 1 dağıtıcı lisansından oluştu. Ayrıca 1 akaryakıt şirketinin depolama lisansı uzatıldı.

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    Haberler Ekonomi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 22 şirkete lisans verdi
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