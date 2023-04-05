Başkan Erdoğan 20 Nisan’daki törende vatandaşa müjdeler verecek! İndirimli ve ücretsiz doğalgaz imkanı sunan 4 formül





GÖZLER ERDOĞAN'DA

Yerli doğalgazın şebekeye verilmesi ile birlikte nihayet Türkiye kendi doğalgaz kaynağına sahip olacağı gibi, 20 Nisan'da Başkan Erdoğan da vatandaşa yeni müjdeleri duyuracak. Erdoğan'ın, üzerinde çalışan 4 formülden vatandaşın işine en yarayacak olanları kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Yapılan ilk çalışmada, tüm abonelere bir defaya mahsus olmak üzere 100'er metreküp doğalgaz (607 lira) hediye edilmesi düşünülürken, ikinci formülde ise konutlarda doğalgaza yüzde 15 gibi bir indirim üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Bir diğer formül ise yıl sonuna kadar 8 ay boyunca her ay mutfak ve banyo kullanım ihtiyacı olan 25 metreküpün (152 lira) vatandaşa ücretsiz verilmesi. Bu formülde vatandaşa destek bin 216 lira olacak. Bir diğer formül ise Nisan ayı doğalgaz faturası ne gelirse gelsin fatura ücreti alınmaması yönünde. Formüller üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



DENİZİN 2.200 METRE ALTINDAN GELECEK

TPAO ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı. Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğalgaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak. İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.

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