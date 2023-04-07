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    • Ekonomi
    • 07.04.2023 10:11
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    • 07.04.2023 10:11
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    Liralaşmayı güçlendirme hedefinden yeni adım: Yüzde 60'ın altında kalana 5 puan ilave

    Yüksek döviz kurunun etkisini ve dalgalanmayı durduran kur korumalı mevduat adımının ardından, sürdürülen liralaşma stratejisinde yeni hamle geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklarda düzenlemeler yaptı. Türk lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 60'ın altında kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranı yükümlülüklerine tüm vadelerde 5 puan ilave edilecek.

    Liralaşmayı güçlendirecek yeni adım

    Türkiye'nin para politikası Liralaşma Stratejisi üzerine kurulu. 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmişti. Bu amaç doğrultusunda adımlar atılmaya devam ediliyor.

    HESAPLAMADA 31 MART ESAS ALINACAK
    TCMB'nin, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, yabancı para mevduat/katılım fonlarından Türk lirası mevduat/katılım fonlarına dönüşüm oranlarının hesaplanmasında gelecek altı aya yönelik hesaplamalarda 31 Mart 2023 tarihi esas alınacak.

    Türk lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 70'i aşan bankalara ise kredi faizine göre makro ihtiyati tedbirlerde muafiyet sağlanacak.

        YÜZDE 60'IN ALTINDA KALANA 5 PUAN İLAVE
        Öte yandan, Türk lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 60'ın altında kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranı yükümlülüklerine tüm vadelerde 5 puan ilave edilecek.

        TÜRK LİRASININ AĞIRLIĞI ARTILACAK
        TCMB, 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edebileceğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

        2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmişti.

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        Haberler Ekonomi Liralaşmayı güçlendirme hedefinden yeni adım: Yüzde 60'ın altında kalana 5 puan ilave
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