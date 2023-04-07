Liralaşmayı güçlendirme hedefinden yeni adım: Yüzde 60'ın altında kalana 5 puan ilave

TÜRK LİRASININ AĞIRLIĞI ARTILACAK

TCMB, 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edebileceğini kamuoyu ile paylaşmıştı.