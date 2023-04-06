Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi! Aylık farkları 7 Nisan'da hesaplarda!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylıklarında da, en düşük aylık 7 bin 500 lira oldu. Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıkların ise 1 Nisan tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlandı.

FARKLAR YARIN HESAPLARA YATIRILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlemeler kapsamındaki vatandaşların 1 Nisan tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları yarın itibarıyla hesaplara yatırılacak.