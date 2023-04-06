Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.04.2023 14:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2023 15:00
    ABONE OL

    Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi! Aylık farkları 7 Nisan'da hesaplarda!

    Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazi ve güvenlik korucuları emekli aylıklarında 1 Nisan tarihinden itibaren oluşan aylık farkları yarından itibaren hesaplara yatırılacak.

    takvim.com.tr
    Gazi aylığına zam! 7 Nisan’da hesaplarda!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Bu kapsamda, güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylıklarında da, en düşük aylık 7 bin 500 lira oldu. Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıkların ise 1 Nisan tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlandı.

    FARKLAR YARIN HESAPLARA YATIRILACAK
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlemeler kapsamındaki vatandaşların 1 Nisan tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları yarın itibarıyla hesaplara yatırılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kaftancıoğlu’nun algısını İstanbul Valiliği çürüttü!
    Haberler Ekonomi Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi! Aylık farkları 7 Nisan'da hesaplarda!
        loading
        SON DAKİKA