Korucu emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Güvenlik korucu EMEKLİ MAAŞ MİKTARI 2023! Güvenlik korucusu nedir?

Korucu emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu sorusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son dakika açıklaması sonrası sıkça araştırılmaya başlandı.
GÜVENLİK KORUCUSU EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Güvenlik korucularının emekli maaşları ise 7 bin 500'ye yükseltildi.
Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, güvenlik korucularının emekli aylıklarını yükselttiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlik korucularımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak. Hayırlı olsun."