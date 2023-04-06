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    • Ekonomi
    • 06.04.2023 14:27
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    • 06.04.2023 14:36
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    Korucu emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Güvenlik korucu EMEKLİ MAAŞ MİKTARI 2023! Güvenlik korucusu nedir?

    Güvenlik korucularının emekli maaşlarına zam geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıklarken, Güvenlik korucularının emekli maaşlarının da arttığını duyurdu. Peki Korucu emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Nisan ayı güvenlik korucusu maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    Korucu emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    Korucu emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu sorusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son dakika açıklaması sonrası sıkça araştırılmaya başlandı.

    GÜVENLİK KORUCUSU EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Güvenlik korucularının emekli maaşları ise 7 bin 500'ye yükseltildi.

    Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, güvenlik korucularının emekli aylıklarını yükselttiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Güvenlik korucularımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak. Hayırlı olsun."

        Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi.

        Muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi.

        Kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak

        Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847,07 TL'ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220,93 TL'den 6 bin 635,30 TL'ye yükseltilecek.

        ÖDEMELER NE ZAMAN?

        Düzenlemeyle güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 TL'den az olmaması sağlandı.

        Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Korucu emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Güvenlik korucu EMEKLİ MAAŞ MİKTARI 2023! Güvenlik korucusu nedir?
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