Korucu emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Güvenlik korucu EMEKLİ MAAŞ MİKTARI 2023! Güvenlik korucusu nedir?

Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi.

Muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi.

Kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak

Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847,07 TL'ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220,93 TL'den 6 bin 635,30 TL'ye yükseltilecek.