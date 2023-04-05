EYT'liye kazanç takvimi! Fark ödemeleri başladı: Maaş ve ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?
Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin gözü maaş, ikramiye ve promosyon ödemelerine çevrildi. Maaş işlemleri tamamlanan EYT'lilere fark ödemeleri başlarken, erken maaş müjdesi de geldi. Peki hangi ödeme ne zaman alınabilecek? Ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte yanıtları…
05.04.2023 13:31 - Son Güncelleme: 05.04.2023 22:24
KİMLER FARK ALACAK? NE KADAR FARK ÖDENECEK? ÖDEME NASIL ALINACAK?
Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilere fark ödemeleri yapılıyor. Bu ödemeyi alabileceğini e-Devlet'ten gören EYT'lilerin seçtiği bankaya kimliğiyle birlikte gitmesi yeterli oluyor.
Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinin ödeme tarihi 17-26 Nisan, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Nisan arasına denk geliyordu.