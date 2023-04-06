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    • Ekonomi
    • 06.04.2023 15:01
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    • 06.04.2023 15:01
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    Zamlı gazi maaşları ne zaman yatacak 2023? Gazi maaş farkları YATTI MI? 2023 Muharip Gazi maaşları kaç TL oldu?

    Gazi maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi. Maaş farkı ödeme tarihleri de netleşti. Peki, zamlı gazi maaşları ne zaman yatacak 2023? Gazi maaş farkları YATTI MI? 2023 Muharip Gazi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zamlı gazi maaşları ne zaman yatacak 2023?

    Gazi maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi maaşları ve güvenlik korucularının aylıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, zamlı gazi maaşları ne zaman yatacak 2023? Gazi maaş farkları YATTI MI? 2023 Muharip Gazi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...

    7 NİSAN'DA HESAPTA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın 1 Nisan 2023'ten geçerli aylık farkları 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılacak. Gazi ve Korucuların emekli aylıkları yarın ödenecek" denildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi maaşları ve güvenlik korucularının aylıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi.

    Muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi.

    Kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak

    Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847,07 TL'ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220,93 TL'den 6 bin 635,30 TL'ye yükseltilecek.

        EMEKLİ GÜVENLİK KORUCULARINA 7 BİN 500 TL AYLIK

        Düzenlemeyle emekli güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 TL'den az olmaması sağlandı.


        Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Zamlı gazi maaşları ne zaman yatacak 2023? Gazi maaş farkları YATTI MI? 2023 Muharip Gazi maaşları kaç TL oldu?
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