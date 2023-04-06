Gazi maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi maaşları ve güvenlik korucularının aylıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, zamlı gazi maaşları ne zaman yatacak 2023? Gazi maaş farkları YATTI MI? 2023 Muharip Gazi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...
7 NİSAN'DA HESAPTA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın 1 Nisan 2023'ten geçerli aylık farkları 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılacak. Gazi ve Korucuların emekli aylıkları yarın ödenecek" denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi maaşları ve güvenlik korucularının aylıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi.
Muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi.
Kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak
Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847,07 TL'ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220,93 TL'den 6 bin 635,30 TL'ye yükseltilecek.