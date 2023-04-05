Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.04.2023 14:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2023 14:36
    ABONE OL

    Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödenecek

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

    2023 yılı Nisan ayı için:

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

    BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
    -Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
    - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

    EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    HangiKredi
    Haberler Ekonomi Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödenecek
        loading
        SON DAKİKA