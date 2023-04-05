EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Son dakika: EYT İLK MAAŞ VE İLK İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023!

Son dakika haberi... Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimini yayımladı. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerini 14-19 Nisan tarihleri arasında alacak. Peki EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
EMEKLİ AYLIK VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.
2023 yılı Nisan ayı için:
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,
EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
Öte yandan EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor.
Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi.
İLK AYLIKLAR YATIYOR
EYT'de emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandı. Normal dönemde ayda 35 bin olan aylık bağlama işlemi sayısı 300 bini geçti. Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacak.