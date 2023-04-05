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    • Ekonomi
    • 05.04.2023 14:39
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    • 05.04.2023 14:46
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    EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Son dakika: EYT İLK MAAŞ VE İLK İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023!

    Son dakika haberine göre emeklilerin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu. Peki EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    EYT maaşları ne zaman yatacak son dakika?

    Son dakika haberi... Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimini yayımladı. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerini 14-19 Nisan tarihleri arasında alacak. Peki EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    EMEKLİ AYLIK VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

    2023 yılı Nisan ayı için:

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

    BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
    -Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
    - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

    EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

    Öte yandan EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor.

    Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi.

    İLK AYLIKLAR YATIYOR

    EYT'de emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandı. Normal dönemde ayda 35 bin olan aylık bağlama işlemi sayısı 300 bini geçti. Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacak.

        SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisa'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren yatacak. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs'ta yapılacak.

        "MEMUR EMEKLİ OLMAK İSTEMİYOR"

        Bu yıl için EYT'den yararlanıp emekli olacakların sayısı 2 milyon 250 bin olmasına karşın başvuru sayısının 1 milyon 600 binde olmasını değerlendiren Bakan Bilgin, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor. Memurlarla yapılan toplu sözleşmede enflasyon farkıyla birlikte bir de refah payı verdik. Refah payıyla alınan ücret memurun reel gelirini artırdı. Bu düzenleme bütün kamu çalışanlarını etkiledi. Kamu çalışanları içinde hizmetli kadrosunda en düşük maaş 12 bin lira civarında. Öğretmen, polis diğer kamu görevlilerinin aldığı maaşlar 20 bin liranın üzerinde. Niye emekli olsunlar? Emekli olup 8 bin lira, 9 bin lira almak istemiyorlar" dedi.

        Kamu çalışanlarının emeklilikten sonra işe devam edemediğini anımsatan Bakan Bilgin, "Devam edemiyor, ayrılmak durumunda. Emeklilik için müracaat etmeyenlerin çoğu kamu çalışanları. Bireysel iş yapanlar var, kendiişlerini yapanlar var. Onlar müracaat etmiyorlar. Dolayısıyla o konuya bireysel iş yapanların içerisinde çok sayıda meslek var" değerlendirmesini yaptı.

        EMEKLİLİĞE 496 BİN MEMUR HAK KAZANDI

        EYT Yasasıyla emekliliğe hak kazanan yaklaşık 496 bin memur bulunuyor. Emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanan, görevlendirilenler, Meclis'te yapılan seçim sonucu görevlendirilenler emekli olup çalışmaya devam edebiliyor. Ancak öğretmen, imam, polis, hemşire gibi kamu çalışanları emekli olup aylık almaya hak kazandıktan sonra kadrolara açıktan atanamıyor.

        GSS BORCU KAPANMADAN AYLIK BAĞLANMAZ

        Sosyal Güvenlik Kurumu, prim, genel sağlık sigortası başta olmak üzere kuruma borcu olan 14 milyon 600 bin vatandaşa yapılandırma fırsatını kaçırmamaları çağrısı yaptı. Gelir testi sonucu ev içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa GSS borçları silinecek.

        Geliri bu tutarın üzerinde olanlar ise anaparayı 31 Ağustos'a kadar öderse gecikme zammından kurtulacak. GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.

        Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.
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        Haberler Ekonomi EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Son dakika: EYT İLK MAAŞ VE İLK İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023!
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