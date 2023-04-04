Türkiye’nin gurur günü! İlk Togg Başkan Erdoğan'a Külliye’de teslim edildi





BANKA KREDİSİ İMKANI

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle takdim edilen akıllı cihaz, 'Anadolu' renginde oldu. Aracın 34 EE 2071 plakası ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde makam aracı olarak kullanılmak üzere 'Gemlik' renginde ikinci bir Togg da aynı törenle teslim edildi. Başkan Erdoğan, teslim töreninde şunları kaydetti: "Artık Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan ve devam eden haksız eleştiriler yöneltildi. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." Başkan Erdoğan kamu bankalarının kredi verebileceğini de belirterek, "Kamu bankalarının kredi yastıkları müsaittir. Araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutta nasıl yapıyorlarsa araçta da bunu yaparlar" dedi.