Türkiye’nin gurur günü! İlk Togg Başkan Erdoğan'a Külliye’de teslim edildi

Türkiye, şahlanış döneminde gurur projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda muhalefetin her seferinde 'yapamazsınız' diyerek çamur atmaya çalıştığı Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg yollara çıkıyor. Togg'a ilk siparişi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a anahtar teslimi için dün tören düzenlendi. Tarihi tören Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Togg yetkilileri, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini Başkan Erdoğan'a teslim etti.
BANKA KREDİSİ İMKANI
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle takdim edilen akıllı cihaz, 'Anadolu' renginde oldu. Aracın 34 EE 2071 plakası ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde makam aracı olarak kullanılmak üzere 'Gemlik' renginde ikinci bir Togg da aynı törenle teslim edildi. Başkan Erdoğan, teslim töreninde şunları kaydetti: "Artık Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan ve devam eden haksız eleştiriler yöneltildi. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." Başkan Erdoğan kamu bankalarının kredi verebileceğini de belirterek, "Kamu bankalarının kredi yastıkları müsaittir. Araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutta nasıl yapıyorlarsa araçta da bunu yaparlar" dedi.
PLAKANIN ANLAMI
Eşi Emine Erdoğan ile birlikte direksiyona geçerek aracı deneyen Başkan Erdoğan, 34 EE 2071 olan plakayla ilgili "Malum hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. 1071 den sonra inşallah 2071 bizim için ayrı bir vizyon olacak" dedi.