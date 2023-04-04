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    Türkiye’nin gurur günü! İlk Togg Başkan Erdoğan'a Külliye’de teslim edildi

    Yerli ve milli otomobil Togg’un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a araçları Külliye’de teslim edildi. Türkiye'nin 61 yıllık hayali gerçeğe dönüştü...

    Türkiye’nin gurur günü! İlk Togg Başkan’a

    Türkiye, şahlanış döneminde gurur projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda muhalefetin her seferinde 'yapamazsınız' diyerek çamur atmaya çalıştığı Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg yollara çıkıyor. Togg'a ilk siparişi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a anahtar teslimi için dün tören düzenlendi. Tarihi tören Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Togg yetkilileri, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini Başkan Erdoğan'a teslim etti.



    BANKA KREDİSİ İMKANI
    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle takdim edilen akıllı cihaz, 'Anadolu' renginde oldu. Aracın 34 EE 2071 plakası ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde makam aracı olarak kullanılmak üzere 'Gemlik' renginde ikinci bir Togg da aynı törenle teslim edildi. Başkan Erdoğan, teslim töreninde şunları kaydetti: "Artık Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan ve devam eden haksız eleştiriler yöneltildi. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." Başkan Erdoğan kamu bankalarının kredi verebileceğini de belirterek, "Kamu bankalarının kredi yastıkları müsaittir. Araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutta nasıl yapıyorlarsa araçta da bunu yaparlar" dedi.



    PLAKANIN ANLAMI
    Eşi Emine Erdoğan ile birlikte direksiyona geçerek aracı deneyen Başkan Erdoğan, 34 EE 2071 olan plakayla ilgili "Malum hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. 1071 den sonra inşallah 2071 bizim için ayrı bir vizyon olacak" dedi.



        ŞARJ YARIŞI
        Elektirli araç pazarı her geçen büyürken, şarj istasyon ağları arasındaki rekabet de artıyor. Türkiye'de 122 firma, şarj ağı lisansı almış durumda. Aynı teknolojiye sahip cihazlardan yapılacak şarj işlemi ise firmaya göre farklılık gösteriyor. Firmaların DC cihazlarından sunduğu şarj hizmetlerinin fiyatları, cihazın enerji aktarım kapasitesine göre değişiyor. Örneğin Trugo'nun cihazları 180 kW ve 300 kW şeklinde iki versiyon ile hizmet veriyor. Sharz.net'te DC cihazlar 24 kW ile 120 kW arasında iken, Eşarj da ise DC şarj üniteleri 50 kW ile 120 kW arasında değişiyor. CV Charging Vehicles'in ise DC cihazları 60 kW ile 180 kW arasında değişkenlik gösteriyor. Trugo'nun faklı güçteki cihazlarında fiyatlar aynıyken, diğer firmalarda cihaza bağlı şekilde fiyat da değişiyor.



        ADI BİLE YETİYOR
        Togg'un ismi teknoloji alanında kazanç kapısına dönüştü. Togg adıyla satın alınan domainler ilan sayfalarında milyon liralara yerini aldı. Togg içeren domainler en düşük 500 bin liradan satışa konulurken, özellikle ismin başta olduğu adreslerde 50 milyon liraya kadar yükseliyor.

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        Haberler Ekonomi Türkiye’nin gurur günü! İlk Togg Başkan Erdoğan'a Külliye’de teslim edildi
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