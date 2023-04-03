BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ? 3 Nisan 2023 Borsa İstanbul'da son durum son dakika! BIST 100 endeksi 4.726,44 puan! Yorumlar...

3 NİSAN 2023 PAZARTESİ BORSADA SON DURUM NE?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 4.839,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 55 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.