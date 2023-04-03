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    • Ekonomi
    • 03.04.2023 18:37
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    • 03.04.2023 18:37
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    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ? 3 Nisan 2023 Borsa İstanbul'da son durum son dakika! BIST 100 endeksi 4.726,44 puan! Yorumlar...

    3 Nisan 2023 Borsa İstanbul'da son durum gündemde sıkça araştırılıyor. BIST 100 endeksi bugün 4.726,44 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,48 puan değer kaybeden endeks Cuma günü 4.812,93 puandan kapanmıştı. Peki Borsa düştü mü, neden düştü? İşte Nisan ayı 2023 Borsa İstanbul'da son durum son dakika...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?

    Borsada inişler çıkışlar devam ediyor. Gün ortasında gerileme kaydedilen borsa günü yükselişle kapattı. Peki Borsada neler oluyor? İşte 3 Nisan 2023 Borsa İstanbul'da son durum...

    3 NİSAN 2023 PAZARTESİ BORSADA SON DURUM NE?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 4.839,46 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 55 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile bilişim oldu.

    Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.

    Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.

    Yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyelerinin destek, 4.850 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜN ORTASINDA NELER OLDU?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,80 azalışla 4.726,44 puana geriledi.

        Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,48 puan değer kaybetti.

        Cuma günü 4.812,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,48 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 4.794,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.712,63, en yüksek ise 4.816,44 puanı gördü.

        Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,99, hizmetler endeksi yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,78 değer kaybetti.

        Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C) oldu.

        ALTININ ONSU 1.966 DOLAR SEVİYESİNDE

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,68, bileşik getirisi yüzde 13,08 seviyelerinde bulunuyor.

        Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2350 ve dolar/yen paritesi 133,3 düzeyinde seyrediyor.

        İstanbul serbest piyasada dolar 19,2040 liradan, avro 20,8360 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.966 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 5,2 artışla 84 dolardan işlem görüyor.
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