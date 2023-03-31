Bakan Vedat Bilgin duyurdu! EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak? İkramiye ve yeni müjdeler yolda...





"EYT İÇİN KAYNAK AYRILDI"

(EYT aylıklarının zamanında yatırılamayacağı iddiasına) Devletimiz kaynağını ayırmıştır. Bütün ekonomik zorluklara rağmen Türk devleti üretim, ihracat, ekonomik politikalarıyla ayakta duran bir devlettir. Bütün bunların kaynakları vardır. Türkiye'nin kaynak sorunu yok. Kaynağı ayrıldı. Böyle bir sorun yok. Cehalatten olabilir espri yapmıyorlarsa. EYT dışında en düşük aylıkları 7500 liraya çıkardık. Onların işlemleri de yapılıyor. İkramiye işlemleri de yapılıyor.