Bakan Vedat Bilgin duyurdu! EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak? İkramiye ve yeni müjdeler yolda...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ve ikramiyeye dair önemli bilgiler paylaştı.
EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekliliği hak edenlerin aylıkları ve ikramiyelerinin yatacağını ve hak kaybı olmayacağını ifade eden Bakan Bilgin şöyle devam etti:
Önce başvuranlar ve depremzedelere öncelik vererek gerçekleştiriyoruz. Ayın 15'ine kadar alacaklar var, devam edecek, Mayıs ayında müracaat edenlerin tamamı ödenecek.