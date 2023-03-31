Promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları

ALT SINIR 3 BİN TL

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.