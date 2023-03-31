Promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. Rekabetin ardından fiyat listeleri tek tek belirlendi. İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları...
31.03.2023 08:44 - Son Güncelleme: 31.03.2023 08:44
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor.
ALT SINIR 3 BİN TL
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.