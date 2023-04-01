EYT maaşları eylüle mi ertelendi, ne zaman yatacak? EYT maaşları eylülde mi yatacak son dakika? 2023 SGK MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte, EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, emekli maaşı ödeme tarihlerini tahsis numarasına göre öğrenecek. Peki, EYT maaşları eylülde mi yatacak son dakika? EYT maaşları eylüle mi ertelendi, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, GECİKECEK Mİ?
Emeklilik başvuruları normal şartlarda 2 haftada sonuçlanıyor, ancak EYT kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan kişi sayısı 1,5 milyonu bulunca ilk aylık ödemesinde gecikmeler söz konusu olacak. İlk aylıklar ne zaman ödenirse ödemeler 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.
SK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
Bu sebeple eylüle ertelendiği bilgisi doğru değildir...