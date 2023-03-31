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EYT’LİYE 9.500 TL DETAYI! Maaş ve ikramiye için son gün! Fark ödemesi olacak mı?

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerden emeklilik için başvuranların sayısı 1.5 milyonu aştı. 1 Nisan itibariyle maaş imkanı için bugün çok sayıda başvuru bekleniyor. Başvurusunu yapan en az 9 bin 500 lira avantaj sağlayacak. Peki kimler hangi avantajları sağlayacak. Kimler henüz başvuru yapmadı? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
31.03.2023 11:11 - Son Güncelleme: 31.03.2023 11:26
EYT’LİYE 9.500 TL DETAYI! Maaş ve ikramiye için son gün!

Milyonlarca EYT'li emeklilik için başvurusunu yaptı, maaş ve ikramiye için gün sayıyor. 1 Nisan itibariyle maaş almak için en geç bugün başvuruyu yapmış olmak gerekiyor. Halen başvuranların sayısı 1.5 milyonu aştı.

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EYT’LİYE 9.500 TL DETAYI! Maaş ve ikramiye için son gün!

Pek çok işyerinin işe devam edecek EYT'liler için giriş çıkış işlemini son günlere bırakması nedeniyle bugün önemli sayıda başvuru bekleniyor. Aralarında memurların da olduğu bazı EYT'lilerin emekli olmak yerine çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca yıl içinde prim ve yıl şartını sağlayacak çok sayıda kişi bulunuyor.

EYT’LİYE 9.500 TL DETAYI! Maaş ve ikramiye için son gün!

Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk maaş ödemesi 17 Nisan'da yapılacak. Bu kişilerin ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesini de alma imkanı olacak. Başvurusu Nisan ayına kalanların emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak. Bu durumda hem bir aylık tutarında ödeme hem de Ramazan Bayramı ikramiyesi kaçırılacak.

EYT’LİYE 9.500 TL DETAYI! Maaş ve ikramiye için son gün!

En düşük emekli aylığı ödemesi Meclis'ten geçen düzenlemeyle 7 bin 500 liraya yükseldi, bayram ikramiyesi de 2 bin lira oldu. Yani bu ay başvuranların en az 9 bin 500 lira avantajı var.

EYT’LİYE 9.500 TL DETAYI! Maaş ve ikramiye için son gün!

FARK DA ÖDENECEK
Bu ay başvuranların emekli aylıkları 1 Nisan'dan itibaren bağlanırken, aynı ay içinde işlemleri tamamlanırsa ayın 17'si ile 28'i arasında hesabına ek ödeme dahil 1 peşin aylık ve ödeme gününe kadar olan maaş farkı birlikte yatırılacak.

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