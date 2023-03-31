EYT’LİYE 9.500 TL DETAYI! Maaş ve ikramiye için son gün! Fark ödemesi olacak mı?

Pek çok işyerinin işe devam edecek EYT'liler için giriş çıkış işlemini son günlere bırakması nedeniyle bugün önemli sayıda başvuru bekleniyor. Aralarında memurların da olduğu bazı EYT'lilerin emekli olmak yerine çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca yıl içinde prim ve yıl şartını sağlayacak çok sayıda kişi bulunuyor.