İstanbul'da bazı ev sahipleri, evlerini daha yüksek fiyattan kiralamak amacıyla mevcut kiracılarına evi boşaltmaları için para teklif etmeye başladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kira bedellerinde alt sınırın olduğu gibi üst sınırında olması gerektiğini belirtirken; İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise kiracı ve ev sahibinin karşılıklı anlaşması durumunda hukuki açıdan sorun olmadığını ifade etti. Ev sahibinin emlakçısının arayıp '5 ay kira verme. 15 bin lira da taşınma parası veririz' dediğini belirten Emlakçı Hacı Karaduman, "Bizi oyuna getireceklerdi, düşmedik onların oyununa. Ben kiramı ödemeye devam ettim" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 29.03.2023 Gazete
Kiracıya ‘evden çık’ parası
İstanbul'da bazı ev sahipleri, evlerini daha yüksek fiyattan kiralamak amacıyla mevcut kiracılarına evi boşaltmaları için para teklif etmeye başladı.
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