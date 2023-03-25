Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyat sabitlendi

Vatandaşlara Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden iyi haber geldi. Ramazan ayında vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında temel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatları sabitlendi.
HANGİ ÜRÜNLER VAR?
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumu'na ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak. Yapılan açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.
'TREN'D OLDU
Ankara-Kars güzergahında kış sezonu boyunca haftada üç gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, bölge turizmine hareket getirdi. Ankara'dan hareket ederek sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından 1300 kilometrelik yol katederek Kars'a varan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonu ilk seferine 12 Aralık 2022'de Ankara'dan başladı. 22 Mart 2023'te sona eren sezonda karşılıklı olarak 86 sefer yapan tren, 20 bin 936 yolcuyu taşıdı. Bu sayının 40 binlere ulaşması bekleniyor.
TURİZMDE HIZLI BAŞLANGIÇ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk 2 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısını 3 milyon 876 bin 381 olarak açıkladı. Ocak ve Şubat aylarını kapsayan süreçte en çok ziyaretçi gönderen ülke 507 bin 513 kişi ile Rusya oldu. 2022 yılına kıyasla ilk iki aylık süreçte yabancı ziyaretçi oranı yüzde 37.31 artış gösterdi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 105.99 olarak tespit edildi. Ocak ve Şubat aylarında Rusya'nın ardından en çok ziyaretçi gönderen ülke 318 bin 11 kişi ile Bulgaristan oldu. Listenin 3'üncü sırasında 288 bin 124 kişi ile Almanya yer aldı.
Murathan YILDIRIM