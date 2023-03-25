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    Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyat sabitlendi

    Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Ramazan’da temel gıda ve temizlik ürünlerini sabit fiyattan satacak. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    900 üründe fiyat sabitlendi

    Vatandaşlara Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden iyi haber geldi. Ramazan ayında vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında temel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatları sabitlendi.

    HANGİ ÜRÜNLER VAR?
    Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumu'na ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak. Yapılan açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.



    'TREN'D OLDU
    Ankara-Kars güzergahında kış sezonu boyunca haftada üç gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, bölge turizmine hareket getirdi. Ankara'dan hareket ederek sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından 1300 kilometrelik yol katederek Kars'a varan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonu ilk seferine 12 Aralık 2022'de Ankara'dan başladı. 22 Mart 2023'te sona eren sezonda karşılıklı olarak 86 sefer yapan tren, 20 bin 936 yolcuyu taşıdı. Bu sayının 40 binlere ulaşması bekleniyor.



    TURİZMDE HIZLI BAŞLANGIÇ
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk 2 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısını 3 milyon 876 bin 381 olarak açıkladı. Ocak ve Şubat aylarını kapsayan süreçte en çok ziyaretçi gönderen ülke 507 bin 513 kişi ile Rusya oldu. 2022 yılına kıyasla ilk iki aylık süreçte yabancı ziyaretçi oranı yüzde 37.31 artış gösterdi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 105.99 olarak tespit edildi. Ocak ve Şubat aylarında Rusya'nın ardından en çok ziyaretçi gönderen ülke 318 bin 11 kişi ile Bulgaristan oldu. Listenin 3'üncü sırasında 288 bin 124 kişi ile Almanya yer aldı.
    Murathan YILDIRIM



        MERKEZ'DEN 2022'DE 72 MİLYAR TL KÂR
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı dönemi kârı 72.02 milyar lira oldu. Vergi yükümlülükleri 2022 yılı için 22.3 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB'nin 2021 yılında dönem kârı 57.5 milyar lira idi. Böylece geçen yıl kârdaki artışı yüzde 25 oldu.

        DEPREMZEDE KOBİ'YE SIFIR FAİZLİ FİNANSMAN
        KOSGEB, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerde ekonomik ve sosyal hayatın hızla normale dönmesi amacıyla sıfır faizli Acil Destek Kredisi Programı başlattı. KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı'ndan faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak, ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında işletmelere 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacak.

        GRAM ALTINDA YENİ REKOR
        Küresel piyasalarda altın rüzgarı esiyor. Ons altın geçtiğimiz günlerde bankacılık krizine ilişkin endişeler ile 1 yılın zirvesine yükselmişti. Birkaç gündür gerileyen ons altın, yeniden yukarı doğru hareketlendi ve 2 bin doları geçti. Bu içeride gram altının fiyatına da yansıdı. Gram altın, bin 234 lirayı görerek rekor kırdı. Hem ons hem gram altın bu ay yüzde 10 değer kazandı.

        NARLI SOSLARA KISITLAMA GELDİ
        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sahte nar ekşilerine kısıtlama getirildi. Yeni düzenlemeyle nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

        SANAL CÜZDANDAKİ BAKİYEYE DİKKAT!
        Online alışveriş sitelerindeki bazı mobil uygulamalarda 'sanal cüzdan' olarak adlandırılan hesaplara yüklenen kalan paraların iade edilmediği ortaya çıktı. Bu uygulamalar, hesaptaki parayı alışveriş için kullanmak dışında iade seçeneği vermiyor. Tüketici Konfederasyonu Piyasa İzleme Komisyonu Başkanı Murat Bal, kalan paranın iade edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer tüketici harcama yapmıyorsa para banka hesaplarına geri gönderilmeli" şeklinde konuştu.

        DOLANDIRICILARA PARA KAPTIRMAYIN
        Enerji Bakanlığı, vatandaşları, sosyal medya üzerinden BOTAŞ ve TPAO yetkililerinin isimleri kullanılarak 'yatırım fırsatı' başlığı adı altında sunulan gerçek dışı duyurulara itibar edilmemesi yönünde uyardı. Açıklamada "Gerçeklik algısını artırmak için BOTAŞ ve TPAO logolarının da kullanıldığı paylaşımlar, oltalama ve dolandırıcılık girişimidir" denildi. Söz konusu şirketlerin sermayesinin yüzde 100 devlete ait olduğuna, borsada herhangi bir işlem görmelerinin söz konusu olmadığına işaret edildi.

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        Haberler Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyat sabitlendi
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