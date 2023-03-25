Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyat sabitlendi





MERKEZ'DEN 2022'DE 72 MİLYAR TL KÂR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı dönemi kârı 72.02 milyar lira oldu. Vergi yükümlülükleri 2022 yılı için 22.3 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB'nin 2021 yılında dönem kârı 57.5 milyar lira idi. Böylece geçen yıl kârdaki artışı yüzde 25 oldu.



DEPREMZEDE KOBİ'YE SIFIR FAİZLİ FİNANSMAN

KOSGEB, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerde ekonomik ve sosyal hayatın hızla normale dönmesi amacıyla sıfır faizli Acil Destek Kredisi Programı başlattı. KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı'ndan faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak, ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında işletmelere 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacak.



GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Küresel piyasalarda altın rüzgarı esiyor. Ons altın geçtiğimiz günlerde bankacılık krizine ilişkin endişeler ile 1 yılın zirvesine yükselmişti. Birkaç gündür gerileyen ons altın, yeniden yukarı doğru hareketlendi ve 2 bin doları geçti. Bu içeride gram altının fiyatına da yansıdı. Gram altın, bin 234 lirayı görerek rekor kırdı. Hem ons hem gram altın bu ay yüzde 10 değer kazandı.



NARLI SOSLARA KISITLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sahte nar ekşilerine kısıtlama getirildi. Yeni düzenlemeyle nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.



SANAL CÜZDANDAKİ BAKİYEYE DİKKAT!

Online alışveriş sitelerindeki bazı mobil uygulamalarda 'sanal cüzdan' olarak adlandırılan hesaplara yüklenen kalan paraların iade edilmediği ortaya çıktı. Bu uygulamalar, hesaptaki parayı alışveriş için kullanmak dışında iade seçeneği vermiyor. Tüketici Konfederasyonu Piyasa İzleme Komisyonu Başkanı Murat Bal, kalan paranın iade edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer tüketici harcama yapmıyorsa para banka hesaplarına geri gönderilmeli" şeklinde konuştu.



DOLANDIRICILARA PARA KAPTIRMAYIN

Enerji Bakanlığı, vatandaşları, sosyal medya üzerinden BOTAŞ ve TPAO yetkililerinin isimleri kullanılarak 'yatırım fırsatı' başlığı adı altında sunulan gerçek dışı duyurulara itibar edilmemesi yönünde uyardı. Açıklamada "Gerçeklik algısını artırmak için BOTAŞ ve TPAO logolarının da kullanıldığı paylaşımlar, oltalama ve dolandırıcılık girişimidir" denildi. Söz konusu şirketlerin sermayesinin yüzde 100 devlete ait olduğuna, borsada herhangi bir işlem görmelerinin söz konusu olmadığına işaret edildi.



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