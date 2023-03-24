Yaz aylarının gözdesi Bodrum'da kira fiyatları şimdiden uçuşa geçti

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla Bodrum'da kiralık yazlık ev ve villalara talep artarken, fiyatlar da uçtu. Sezonda evlerin fiyatı dudak uçuklatırken, aylık 7 milyon liraya bile kiralama yapıldığı belirtildi. Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Zeki Öztuncay, yaklaşan turizm sezonunun yanı sıra taşınmak isteyen Rus ve Ukraynalılar ile İstanbul depremi endişesinin bu yıl ilçeye talebi artırdığını söyledi. Öztuncay, "İlan sitelerinde sezonluk kiralamalarda dairelerin aylık 50 bin liradan başlayarak 750 bin liraya, villaların ise 150 bin liradan başlayarak 7 milyona kadar çıktığını görmek mümkün" diye konuştu.



GEÇEN YILA FARK ATTI

Bodrum merkezi başta olmak üzere en çok rağbet gören yerlerden Yalıkavak, Türkbükü ve Gündoğan'da geçen yıl 6-15 bin lira arasında bulunan 2+1 dairelerin senelik kiralamada aylık ödemesi 10-25 bin liraya yükseldi. Geçen yıl Mayıs ve Eylül aylarını kapsayan sezonda 25-30 bin lira arasında değişen aylık kira ise 50-750 bin liraya çıktı. Yine geçen yıl 9-18 bin lira arasında değişen 3+1 dairelerin aylık kirası senelik kiralamada aylık 15-30 bin lira oldu. Geçen sezon donanımına göre aylık 90-100 bin liraya kiralanan villaların kira bedeli, bu sezon ise 150 bin ile 7 milyon lira arasında değişen fiyatlara yükseldi.







EV SAHİPLERİ 'SEZONLUK' DİYOR

Ev sahiplerinin artık sezonluk kiralama yaptığını söyleyen Öztuncay, şöyle konuştu: "Yıllık kiralama yapacak kadar yeterli konuta sahip değiliz. Yıllık kiralamalarda bölgede bir ailenin oturabileceği 2+1 dairenin aylık kira fiyatının 10 bin liradan başlayarak 25 bin liraya çıktığına şahit olmaktayız."

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