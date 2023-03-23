RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, EYT'linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...

SSK, Bağkur, EYT'linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...

Emeklilerin en düşük maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Böylelikle %36'nın üzerinde artış yaşandı. AK Parti düzenlemenin haftaya Meclis'e geleceğini duyurdu. Yapılan ara zamdan EYT'liler de yararlanacak. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için ödeme takvimi haberimizde!

takvim.com.tr
23.03.2023 22:19 - Son Güncelleme: 23.03.2023 22:19
SSK, Bağkur, EYT’linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaşları için verilen müjdenin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Emekli vatandaşlar arama motorlarında, "2 bin TL maaş farkı ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 7.500 TL'ye yükseltilen emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor. Tarih belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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SSK, Bağkur, EYT’linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı.. En düşük emekli maaşı için müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, 5500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 7500 TL olacağını açıkladı. Düzenlemeden emeklilik başvuru yapmış bütün EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan emekli zammı için AK Parti'den yeni açıklama geldi. Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor. Tarih belli oldu.

SSK, Bağkur, EYT’linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatif modelleri içeren çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

SSK, Bağkur, EYT’linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...

Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşı için beklenen açıklamayı yaptı. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

SSK, Bağkur, EYT’linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekliye zam konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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