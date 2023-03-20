Bu fırsat kaçmaz! Borçlara yapılandırma imkanı: Gelir İdaresi Başkanlığı tarihi fırsatı örneklerle anlattı







DAVA SÜRÜYORSA

Yapılandırma kanunu vergi mahkemesinde davası sürenler için de büyük fırsat sunuyor.



Örneğin; Şubat 2020 dönemine ilişkin KDV incelemesinde 680 bin lira vergi ve bir kat ceza kesilen mükellefin açtığı dava yasanın yayım tarihi itibariyle karara bağlanmamış olsun.



Vergi aslının yüzde 50'siyle bu tutara tahakkuk ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yasada öngörülen sürede ödenmesi durumunda verginin kalan yüzde 50'si ile gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.



Örneğin mükellefin 426 bin 275 lira borcunu yasadaki şekilde ödemesi halinde 1 milyon 698 bin liralık alacağın tahsilinden vazgeçilecek. Ekim 2022'de elektronik ortamda bildirimde bulunmadığı için 3 bin 400 lira özel usulsüzlük cezası tebliğ edilen mükellef, yapılandırma kapsamında bu tutarın yarısını yatıracak.