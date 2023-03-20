Bu fırsat kaçmaz! Borçlara yapılandırma imkanı: Gelir İdaresi Başkanlığı tarihi fırsatı örneklerle anlattı

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren yapılandırma yasası, vergi borcu olanlara da büyük fırsat sunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı bunu örneklerle anlattı. 63 bin liralık gelir vergisi yatırılmadığı için cezalarıyla 168 bin liraya ulaşan borcun 103 bin lirası silinecek.
Ekim 2021'de verilmesi gereken 61 bin 500 liralık KDV beyannamesini süresinde vermediği için cezalarıyla 117 bin 543 lira ödemesi gereken vatandaş yapılandırmayla 56 bin 331 liralık idari para cezasından kurtulacak.
DAVA SÜRÜYORSA
Yapılandırma kanunu vergi mahkemesinde davası sürenler için de büyük fırsat sunuyor.
Örneğin; Şubat 2020 dönemine ilişkin KDV incelemesinde 680 bin lira vergi ve bir kat ceza kesilen mükellefin açtığı dava yasanın yayım tarihi itibariyle karara bağlanmamış olsun.
Vergi aslının yüzde 50'siyle bu tutara tahakkuk ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yasada öngörülen sürede ödenmesi durumunda verginin kalan yüzde 50'si ile gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.
Örneğin mükellefin 426 bin 275 lira borcunu yasadaki şekilde ödemesi halinde 1 milyon 698 bin liralık alacağın tahsilinden vazgeçilecek. Ekim 2022'de elektronik ortamda bildirimde bulunmadığı için 3 bin 400 lira özel usulsüzlük cezası tebliğ edilen mükellef, yapılandırma kapsamında bu tutarın yarısını yatıracak.
SON TARİH 31 MAYIS
Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor. Yapılandırma tutarlarının ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde 48 eşit taksitle ödenebilecek.
EMLAK VERGİSİ BORCU OLANA DA KOLAYLIK
31 Aralık 2022'den önce verilmesi gerektiği halde yasanın yayımı tarihi itibariyle emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya vergisini eksik yatıranlar gecikme faizi, zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ödeyerek cezalardan kurtulabilecek. Bundan yararlanmak isteyenlerin başvuru dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi bildirimlerini 31 Mayıs'a kadar ilgili belediyeye vermesi gerekiyor.