EYT yasası ile birlikte bankalar kredi ve promosyon yarışı başlattı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili başvuru süreci devam ederken, bir yandan da bu kesime yönelik bankalar arasında rekabet başladı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması hem maaşları ödeme anlamında hem de kredi anlamında bankaları harekete geçirdi. Emeklilerin maaşlarını kendi şubelerine almak isteyen bankalar yüksek promosyonlar ile kampanyalar sürdürüyor. Kimi bankalar ise doğum ve askerlik borçlanması yapacak EYT'lilere özel kredi imkanı sunuyor ve karşılığında maaşlarını kendi şubelerine taşımalarını istiyor. Bazı bankalar ise EYT'den emekli olduktan sonra kendi işini devam ettirecek esnafa yönelik ürünler çıkartıyor. Banka borçlarını ve emekli maaşını transfer eden esnafa uygun şartlarda kredi imkanı açılıyor. Burada kredi miktarı 250 bin liraya kadar çıkıyor. Burada uzun vade seçenekleri ile borcun kolay taksitlerle ödenmesi de sağlanıyor.
BATAN BANKADA PARASI GİTTİ
Katıldığı bir bağış etkinliğinde parasının yarısını batan Silicon Valley Bank'a yatırdığını açıklayan Sharon Stone gözyaşlarını tutamadı. Stone, sahnede yaptığı konuşmada, "Ben teknik bir aptalım. Paramın yarısını bu bankacılık olayına kaptırdım" dedi. 65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, parasını nasıl kurtaracağını bilmediğini söyledi. ABD'de hızlı faiz artışları sebebiyle bankalar peş peşe iflas açıklamışlardı. Bunun üzerine mudiler paralarını çekmeye çalışmış ancak başaramamıştı. ABD Hazine Bakanı Yellen ve ABD başkanı Biden da kimseyi kurtarma niyetinde olmadıklarını söylemişlerdi.
ALTINDA ÇİFTE REKOR
ABD'deki hızlı faiz artışları bankaları zor durumda bıraktı. Sonuçta bazı bankalar iflas edince ortaya çıkan panik ile altına talep arttı. Ons altın hızla yükselirken 1960 doları aşarak hem 2023 rekorunu kırdı hem de 11 ayın zirvesine yükseldi. İçeride de gram altın yukarı doğru hareketlenirken 1.200 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. ABD'de 3 bankanın iflası ve bankacılık sektöründe yaşanan krizin Avrupa'ya da sıçrayacağı endişesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Yaşanan krize ek olarak Fed'in faiz artırım sürecinde yumuşayacağı beklentisinin artmasıyla altın yeni rekorunu kırdı. Fed'in enflasyonu baskılamak için şahin politikalar güderek yüksek faiz artırımı yapacağı beklentileri ABD'de başlayan bankacılık krizi sonrası yerini güvercin para politikası beklentisine bıraktı. Bu arada küresel pay piyasaları, gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarını bekliyor. Yurt içinde de gözler perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.