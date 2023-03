EYT yasası ile birlikte bankalar kredi ve promosyon yarışı başlattı

İFTAR MENÜSÜ 10 BİN TL!

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Marketler Ramazan kolilerinin fiyatlarını açıklarken, restoran ve oteller iftar ile sahur menülerini duyurmaya başladı. Bir kişilik iftar menüsü ortalama 400 lira olurken İstanbul'da lüks mekanlarda ve Boğaz'ı gören yerlerde âdeta altınla yarışıyor. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl iftar menü fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 ila yüzde 200 arasında artış yaşandığına dikkat çekerek, "A Plus otellerde iftar menüleri kişi başı 3 bin liradan başlıyor. Four Seasons'ta bir kişilik iftar fiyatı 3.250 lira. Çırağan'da daha fazla. 3.500 liraya yaklaşıyor. Otelde 4 kişilik bir ailenin iftar parası 10 bin lirayı geçiyor" dedi.



JAPON DEPREM UZMANI TOKİ'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmeyen TOKİ konutlarını örnek yapı olarak gösterdi. Moriwaki, depremler nedeniyle yıkılan veya zarar gören binalarda inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Moriwaki, "TOKİ bu durumda daha güvenli. Her yerde aynı sistemi yapılabilirse daha iyi olacak. Artık hasarlı olan binaya gitmemek lazım, kritikse inşaat mühendisine ya da mimara kontrol ettirmek gerekiyor. Hasar hiç yok, zemin iyi ise korkulacak bir şey yok demektir" dedi. TOKİ konutlarının iyi zeminli bölgelere yapıldığını ifade eden Moriwaki, TOKİ'nin kendi içinde de denetim sisteminin çok iyi çalıştığını kaydetti. TOKİ konutlarının örnek alınması gerektiğini dile getiren Moriwaki, "TOKİ kendi içinde kontrol yapıyor ve onun için de daha güvende. TOKİ bu durumda daha güvenli. Her yerde aynı sistem yapılabilirse daha iyi olacak" dedi.



DEPREMZEDELERE 130 MİLYAR LIRA DESTEK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik hane başı destek ödemeleri kapsamında yapılacak ayni ve nakdi yardımlar için yaklaşık 130 milyar liralık kaynağa ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Başkanlığın hazırladığı rapora göre depremzedelere yapılan 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesinin toplam 19,3 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Evi yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olanlara verilen 15 bin lira taşınma yardımı ve 1 yıllık kira yardımlarının toplam 33 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek 100 bin lira ile deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla giden depremzedelere yapılan yakıt yardımlarının toplam 2,2 milyar liraya ulaşacağı düşünülüyor. Depremzedelerin geçici barınmaları için çadır, çadır içi malzeme ve konteyner alımı için yapılacak harcamaların 25 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Felaketzedelerin konaklama ve iaşe giderleri ile diğer harcamalarının 50,5 milyar lira, olacağı öngörülüyor. Barış ŞİMŞEK



AFET BÖLGESİNE 10 MİLYAR LİRA HABERLEŞME YATIRIMI

Deprem bölgesinde altyapı çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bölgedeki haberleşme altyapısının yeniden ayağa kaldırılması için 10 milyar liralık bir yatırım yapılacak. Ayrıca 11 il için haberleşme planları yeniden hazırlanacak. Haberleşme alanında depremin yol açtığı hasar kamuda yaklaşık 1,4 milyar lira, özel sektörde ise 2,1 milyar lira olarak hesaplanırken, bu miktarın daha da artacağı hesap ediliyor. Hükümet hasar gören altyapıların yenilenmesinin yanı sıra, şehir imar planlarının yenilenmesi durumunda yerleşime açılacak yeni bölgelerde altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölgede 10 milyar liralık bir haberleşme altyapısı harcaması öngörüyor.



DEPREMİN TARIMA ZARARI 24 MİLYAR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporunda, depremin tarım sektöründe yol açtığı tahribat ortaya konarak, sektörün toparlanması için kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlara yer verildi. İlk tespitlere göre 24,2 milyar liralık hasar meydana geldiği açıklandı.



ENERJİ HASARI 11.2 MİLYAR LİRA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler bölgedeki enerji altyapısınada ciddi büyüklükte hasarlar verdi. Deprem sonucunda enerji sektöründe; 2,3 milyar lirası (123 milyon dolar) kamuya ve 8,9 milyar lirası (472,5 milyon dolar) özel sektöre ait olmak üzere toplam 11.2 milyar lira (595,5 milyon dolar) hasar meydana geldi.



ETE RAMAZAN AYARI

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER), Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrasında Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldıklarını duyurdu. Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. Bu çerçevede, kasap reyonu olan, kampanyaya dahil üyelerimizle 20 Mart 2023 tarihinden itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir. Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurur, hayırlı ramazanlar dileriz."

