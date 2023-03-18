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    12 bin Togg T10X için ilk 24 saatte 22 bin 150 kişi başvuru yaptı

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un elektrikli SUV modeli T10X'e sipariş yağdı. Bu yıl içerisinde yollara çıkacak 12 bin Togg T10X için ilk 24 saatte 22 bin 150 kişi, ön başvuru yaptı.

    Sipariş 22 bini aştı

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un elektrikli SUV modeli T10X'e sipariş yağdı. Bu yıl yollara çıkacak 12 bin T10X için ön sipariş sayısı 24 saat geçmeden bunun çok üzerine çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 saat dolmadan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş geldiğini açıkladı. 24 saat dolduktan sonra ise bu rakam tam 22 bin 150 kişiye çıktı.



    27 MART'A KADAR DEVAM
    2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş başvuruları 27 Mart'a kadar devam edecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle de sipariş sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonucu sipariş hakkı kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdan'larına, ardından da bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına ve kredi kartlarına geri yatırılacak.



    PES 'TOGG'RUSU
    Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi. com, toggyedekparca. com gibi benzeri alan adlarının (domain) yer aldığı ilanlarda fiyatlar 100 bin lira ile 7.5 milyon lira arasında değişiyor.

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    28 Şubat kafası hortladı!
    Haberler Ekonomi 12 bin Togg T10X için ilk 24 saatte 22 bin 150 kişi başvuru yaptı
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