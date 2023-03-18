12 bin Togg T10X için ilk 24 saatte 22 bin 150 kişi başvuru yaptı





27 MART'A KADAR DEVAM

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş başvuruları 27 Mart'a kadar devam edecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle de sipariş sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonucu sipariş hakkı kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdan'larına, ardından da bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına ve kredi kartlarına geri yatırılacak.