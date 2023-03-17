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    • Ekonomi
    • 17.03.2023 15:34
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    • 17.03.2023 15:34
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    Bugün hesaplarda! Çiftçiye 115,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 115 milyon 508 bin 658 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin paylaşımında çiftçiye verilen desteğin ayrıntıları yer aldı.

    Çiftçiye 115,5 milyon liralık destek!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 115 milyon 508 bin 658 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

    Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "115 milyon 508 bin 658 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Paylaşımda ayrıca şu bilgilere yer verildi:

    "Hububat baklagil-dane mısır desteği 67 milyon 332 bin 366 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 23 milyon 265 bin 109 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği 15 milyon 832 bin 402 lira, hayvan gen kaynaklarını koruma desteği 6 milyon 472 bin 800 lira ve TMO alım prim desteği 2 milyon 605 bin 981 lira."

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    1999 depreminden 6 kat daha fazla
    Haberler Ekonomi Bugün hesaplarda! Çiftçiye 115,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi
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