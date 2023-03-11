Yeni paket hazır! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek

5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.