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Yeni paket hazır! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek

Afetin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak adına peş peşe önemli paketleri devreye alan hükümet, bu kez esnaf ve çiftçiye destek için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için bazı tedbirler alındı. İşte önlemler&hellip;

11.03.2023 08:53 - Son Güncelleme: 11.03.2023 08:53
Yeni paket hazır! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek

Depremzede esnaf ve çiftçiye verilen desteklere yenileri eklendi. İşte önlemler…

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Yeni paket hazır! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek

ESNAFA BELGE ÜCRETİ YOK
Depremde zarar gören esnaftan 31 Aralık 2023 tarihine kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname işlemlerinden de harç ile sicil gazetesi ilan ücreti de alınmayacak.

Yeni paket hazır! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek

5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.

Yeni paket hazır! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek

ÖLEN MEMURUN AYLIĞI GERİ ALINMAYACAK
Devlet Memurları Kanunu kapsamında 11 Şubat itibarıyla kamu personeline yapılan aylık ve ücret ödemeleri ilgililerin depremde yaşamını yitirmeleri durumunda geri alınmayacak.

Yeni paket hazır! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek

Mevcut sisteme göre reddi miras yapılmadığı sürece bu tutarların geri ödenmesi gerekiyordu. Kararnamenin kamu personeline yapılmış avans ödemesiyle ilgili hükmü yürürlüğe girdi.

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