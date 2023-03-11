Yeni paket hazır! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek
Afetin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak adına peş peşe önemli paketleri devreye alan hükümet, bu kez esnaf ve çiftçiye destek için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için bazı tedbirler alındı. İşte önlemler…
11.03.2023 08:53 - Son Güncelleme: 11.03.2023 08:53
5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.