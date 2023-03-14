Deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesi: 11 ilde 11 bin 760 lira!

Depremde zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, çalışma hayatında da yeni tedbirler devreye alınıyor. Bölgedeki istihdam kayıplarını önlemek için de en yüksek teşvikler uygulanacak, işletmelere 10 yıllık prim desteği verilecek, Kurumlar Vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak.
Deprem bölgesindeki sanayi ve ticaret odaları başta olmak üzere iş çevreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çalışanların bulundukları il, ilçeleri terk etmemesi için önerilerini paylaştı. İstihdamın korunması için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi, mücbir sebep oluşan illerde sosyal güvenlik primlerinin belirli bir süre Sosyal Güvenlik Kurumu yerine çalışana ödenmesi de istekler arasında yer alıyor.
1.9 MİLYON ÇALIŞAN VAR
Türkiye'de 49 yıldır ulusal düzeyde tek asgari ücret sistemi uygulanıyor. Bölgesel asgari ücret uygulaması 1967 ile 1974 yılları arasında uygulanmıştı.