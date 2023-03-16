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    14.6 milyona büyük fırsat! SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı

    SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 yıllık isteğe bağlı borçları da yapılandırma kapsamında ödenebilecek..

    Hazal Ateş
    14.6 milyona büyük fırsat

    Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14.6 milyon kişi, 3.3 milyon işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek. Part-time, kısmi süreli çalışanlar son bir yılda yatırılmayan primlerini yapılandırarak eksik günlerini tamamlayabilecek. SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Mayıs olup, prim aslının peşin ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkanların GSS borçları silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olanların da anaparayı 31 Ağustos'a kadar yatırması halinde faiz, gecikme zammı alınmayacak.

    İSTEĞE BAĞLI İMKANI
    İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendisi yatıranların bu ay başvurması halinde Nisan 2022'den sonraki aylara ait prim borçları da yapılandırılabilecek. Nisan'da başvuranlar ise Haziran 2022'den sonrakileri yapılandıracak.

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    Haberler Ekonomi 14.6 milyona büyük fırsat! SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı
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