



KENTSEL KREDİ

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle kredi verileceğini açıkladı. Göksu, detayları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaşacağını bildirdi.



HALKA DEĞİL YÖNETİME ARZ

AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin geçen hafta yapılan halka arzının sonuçları açıklandı. 340 milyon 370 bin adet hisse, 9.8 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 335 milyon lira oldu. Halka arza, satılan hisselerin 22.8 katı olan 7 milyar 776 milyon adet talep geldi. Halka arzda bireysel yatırımcılara sınırlı hisse satışı yapılırken, aslan payı şirket çalışanları ve yabancılara ayrıldı. 517 şirket çalışanına 34.1 milyon adet hisse satılırken, 418 bin 415 bireysel yatırımcıya 68.1 milyon adet hisse satışı yapıldı. Bireysel yatırımcıya talebin yüzde 1.1'i kadar hisse verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp halka arzdan 13 milyon 93 bin 113 lot, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın 13 milyon 89 bin 485 lot hisse aldı. Yani halka arz edilen hisselerin yüzde 7.7'si iki yönetim kurulu üyesine satılmış oldu.



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