Evim' projesinde kura çekimleri, İstanbul için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılacak. İstanbul'da 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek. Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de İstanbul zamanı. 250 bin sosyal konut projesi kura çekimleri, 81 ilde 3.5 ayda tamamlanarak İstanbul ile son bulacak" ifadelerine yer verdi.
72 SAATTE HASAR ÖDEMESİ
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hafif hasar gören konutların ödemelerini 72 saat içinde yapmayı amaçlayan uygulama başlattı. DASK'tan yapılan açıklamada, yeni uygulama sayesinde, e-Devlet üzerinden kolayca alınabilen belgeleri kurumun internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden yükleyen sigortalıların sadece 72 saatte tazminat ödemelerine kavuşabileceği belirtildi.
NASIL BAŞVURULACAK?
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, geçen hafta ağır ve orta hasarlı konutlar için 'avans ödemesi' başlattıklarını, dün itibarıyla da hafif hasarlı yapılar için çalışma yaptıklarını söyledi. Selva Eren, "Tarafımıza bugüne kadar gelen 362 bin 646 hasar ihbarının yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlar için yeni bir süreç başlatıyoruz. Konutunun az hasarlı olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporunu, kimlik belgesini ve güncel tapu belgesini bizlere web sitemiz ve e-Devlet üzerinden ileten sigortalılarımızın, tazminat ödemelerini 72 saatte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
3.3 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
DASK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 3 milyar 351 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.
KENTSEL KREDİ
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle kredi verileceğini açıkladı. Göksu, detayları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaşacağını bildirdi.
HALKA DEĞİL YÖNETİME ARZ
AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin geçen hafta yapılan halka arzının sonuçları açıklandı. 340 milyon 370 bin adet hisse, 9.8 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 335 milyon lira oldu. Halka arza, satılan hisselerin 22.8 katı olan 7 milyar 776 milyon adet talep geldi. Halka arzda bireysel yatırımcılara sınırlı hisse satışı yapılırken, aslan payı şirket çalışanları ve yabancılara ayrıldı. 517 şirket çalışanına 34.1 milyon adet hisse satılırken, 418 bin 415 bireysel yatırımcıya 68.1 milyon adet hisse satışı yapıldı. Bireysel yatırımcıya talebin yüzde 1.1'i kadar hisse verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp halka arzdan 13 milyon 93 bin 113 lot, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın 13 milyon 89 bin 485 lot hisse aldı. Yani halka arz edilen hisselerin yüzde 7.7'si iki yönetim kurulu üyesine satılmış oldu.