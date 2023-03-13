EKSUN halka arz işlemlerine dair detaylar merak konusu oluyor. EKSUN şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Peki, EKSUN gıda halka arz ne zaman, talep toplama işlemi hangi gün? EKSUN hisse fiyatı ne kadar, hangi bankada? Eşit mi, oransal mı? İşte merak edilenler!
EKSUN GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: EKSUN GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Eksun paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 15-16-17 Mart 2023 (Çarşamba, Perşembe, Cuma) olarak belirlendi.
EKSUN GIDA HİSSE KODU NEDİR?
Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
EKSUN GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
3 gün boyunca sürecek olan talep toplama aşamasında 20 milyon 42 bin 502 TL nominal değerli paylar, 48,90 TL üzerinden satışa sunulacak.
Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
EKSUN Gıda halka arzına katılım sağlamak için aşağıda belirtilen banka ve aracı kurumlar üzerinden #EKSUN koduyla talepte bulunulacak.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş