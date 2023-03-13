Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Halka arz sonuçlarının resmi olarak 20 Mart 2023 tarihinde açıklanması öngörülüyor. Şirket paylarının ise 23 Mart 2023 tarihinde işlem görmesi bekleniyor.

EKSUN gıda halka arz ne zaman, talep toplama işlemi hangi gün? EKSUN hisse fiyatı ne kadar, hangi bankada? Eşit mi, oransal mı?