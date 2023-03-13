İlk Evim Konut Kampanyası'nda İstanbul zamanı! Tarihler belli oldu... İlçe ilçe kuralar ne zaman çekilecek?

Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEPREM SEBEBİYLE ARA VERİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin 7 Mart'ta yeniden başladığı bildirilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtilmişti.