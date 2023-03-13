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    • Ekonomi
    • 13.03.2023 12:30
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    • 13.03.2023 12:49
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    İlk Evim Konut Kampanyası'nda İstanbul zamanı! Tarihler belli oldu... İlçe ilçe kuralar ne zaman çekilecek?

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası olan İlk Evim Konut Kampanyası'nda kura çekimi için sıra İstanbul'a geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki İlk Evim Konut Kampanyası İstanbul kura çekimi hangi ilçede ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    İlk Evim’de İstanbul zamanı!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası olan İlk Evim Konut Kampanyası'nda kura çekimi için sıra İstanbul'a geldi.

    İSTANBUL İÇİN KURA ZAMANI
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter üzerinden TOKİ kampanyasının İstanbul'da için yapılacak kura çekim tarihini duyurdu.

    Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    DEPREM SEBEBİYLE ARA VERİLMİŞTİ
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin 7 Mart'ta yeniden başladığı bildirilmişti.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtilmişti.

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    Haberler Ekonomi İlk Evim Konut Kampanyası'nda İstanbul zamanı! Tarihler belli oldu... İlçe ilçe kuralar ne zaman çekilecek?
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