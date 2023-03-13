THY'den Ramazan ayına özel program! Uzak Doğu ülkeleri için harekete geçiliyor

Türk Hava Yolları (THY) Ramazan ayına özel hazırladığı 'Ramazanı İstanbul'a geçir' paketini duyurdu.

Projeler hakkında bilgi veren THY İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, gelecek hafta itibarıyla Hong Kong, Filipinler ve Endonezya'da turizmi canlandırmak için programlar yapılacağını açıkladı.

"RAMAZAN'I İSTANBUL'DA GEÇİR" PAKETİ

Bolat ayrıca, 'Ramazanı İstanbul'da geçir' paket programının Malezyalı ve Endonezyalı Müslümanlar tarafından ilgiyle karşılanacağına inandıklarını söyledi.

THY, 129 ÜLKEDE 342 NOKTAYA UÇUYOR

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2022 yılında Dünya'da en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network taşıyıcısı olduklarını ifade etti. 2022 senesini rekor başarılar ile tamamladıklarını ifade eden Bolat, "Bugün 400 Uçaklık Filoyla 129 Ülkede 342 Noktaya Uçarak Dünya'yı Bağlıyor. 2022 yılında açılan Seattle, Cebu ve Bergamo başta olmak üzere 8 ilave noktayla toplam 289 yurt dışı hattı ile yeni açılan Rize-Artvin Havalimanı ile 53 yurt içi hattı oldu. Dünyanın en gençleri arasında yer alan filoda bugün 267 dar gövde, 111 geniş gövde ve 22 kargo uçağı var" dedi.

"THY, 2022'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HAVA YOLU OLDU"

Finansal performansı tarihinin en yüksek seviyesine ulaştıklarının altını çizen THY İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, "Yolcu gelirleri 2019 yılına göre yüzde 28 artarak 14,3 milyar Dolar seviyesine, kargo gelirleri ise yüzde 121 oranında artış göstererek 3,7 milyar Dolar'a ulaştı. Toplam gelir 18,4 milyar Dolar olarak gerçekleşti ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Yüksek seyreden petrol fiyatı ve küresel enflasyon nedeniyle artan maliyet baskısını iyi yöneterek, 2022 yılında yaklaşık 2,8 milyar Dolar Esas Faaliyet Karı elde etti. Yatırım ve finansman faaliyetlerini de eklendiğinde 2022 yılı net kâr 2,7 milyar Dolar olarak kaydedildi. Nakit yaratma potansiyelini gösteren FAVKÖK değeri 2022 yılında yaklaşık 5,4 milyar Dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı da yüzde 29 olarak emsallerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. 2022 Yılında Dünya'da En Çok Değer Kazanan Hava Yolu Oldu. Piyasa değeri Dolar bazında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 400 artarak 10,4 milyar Dolar düzeyine ulaştı ve Dünya'nın en büyük 10. Hava yolu oldu. Dikkat çekici bir başka husus ise 2022 yılı performansıyla Dünya üzerinde 1 milyar Dolar'dan fazla piyasa değerine sahip şirketler arasında en yüksek değer artışı kaydeden 2. şirket olması. 2022 Başından itibaren yüzde 617 Yükselerek BİST-100'den daha iyi performans gösterdi" diye konuştu.

"TEK YÜREK OLARAK DAHA YÜKSEK KAR YAPMAK HEDEFİNE KİTLENDİK"

2022'de elde edilen başarıları 2023 yılında tekrarlamak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"2023 yılında benzer başarıyı tekrarlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Artan ve çeşitlenen talepleri daha iyi yönetmek, yeni ürünler geliştirmek, pazarımızı genişletmek, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için organizasyon yapımızı revize etmeye devam ediyoruz. Başarılı yöneticilerimiz terfi ederken motivasyonu azalanlar da başka görevlere geçiyor. Ayrıca stratejik öneme haiz ve Ortaklığımıza katkısı genişleyecek olan iştiraklerimize daha fazla yoğunlaşıyorken katkısı minimal olanlardan da çıkıyoruz. Hülasa 2023 yılında da, siyasi istikrarın sürmesiyle, on bin yeni çalışanımızla, el birliğiyle ve TEKYÜREK olarak daha yüksek bir kâr yapmak üzere hedefe kilitlendik."