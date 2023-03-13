Mart 2023 enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2023?

2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023

TÜFE Kira Artış Oranı: %71,83

Kira Artış Tutarı: 7.183,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.183,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.196,00 TL

KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.