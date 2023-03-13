Mart 2023 enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2023?

Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Mart ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart 2023 enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2023? İşte detaylar...
Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı?
Henüz mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.
Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.
Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.