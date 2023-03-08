Erdoğan'ın duyurduğu esnaf ve sanatkara yönelik 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu:

● Destekten, depremden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki esnaf ve sanatkarlar yararlanacak.

● Esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek.

● Kredi faiz oranı yüzde 7.5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak.

● Ödeme sıklığı, 12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak.

● Kredi, depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle kullandırılacak. Gerekli durumlarda ESKKK kefaleti olmadan doğrudan kullandırım imkanı da sağlanabilecek.

● Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre, depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak.

● Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.

● Esnaflık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek.

● Kredi paketi 31 Aralık'ta sona erecek.



BORÇLAR SİLİNİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından borçlara yönelik yeni adımları da duyurmuştu. Erdoğan, "Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz" demişti. Erdoğan ayrıca bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptıklarını aktardı.

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