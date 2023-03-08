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    • Ekonomi
    • 08.03.2023 08:46
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    • 08.03.2023 08:46
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    8 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor.8 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 8 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

    takvim.com.tr
    8 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere veriliyor. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor.

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.Bu kapsamda Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart Çarşamba gününden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Evde bakım maaşlarına her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında zam yapılıyor. Bu kapsamda Ocak 2023 itibariyle memurlara ve otomatik olarak de evde bakım maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Böylelikle 2023 evde bakım maaşı 4 bin 336 TL oldu.

        2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödeniyordu.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır.

        Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
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        Haberler Ekonomi 8 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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