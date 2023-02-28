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    • Ekonomi
    • 28.02.2023 13:20
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    • 28.02.2023 13:39
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    Bir indirim daha! BOTAŞ duyurdu: Elektrik üretim amaçlı gaz...

    Son dakika haberleri... BOTAŞ, mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

    Bir indirim daha!

    BOTAŞ, mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

    BOTAŞ'ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI GAZDA İNDİRİM
    Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.

    Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.
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        Haberler Ekonomi Bir indirim daha! BOTAŞ duyurdu: Elektrik üretim amaçlı gaz...
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