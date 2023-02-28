Evladı olanlara Aile Bakanlığı'ndan ödeme! Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! 1-2 çocuğa en az 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...
Çocuk ödemesi başvuruları e-Devlet'ten yapılıyor! Evladı olan aileler yaşadı! 360- 650 TL arasında harçlık verilecek. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Çocuk Destek Bileşeni ödemeleri devam ediyor. 2023 yılında en az 1 çocuğu olanlara 350 TL'den başlayan ödemeler yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemeler için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, nasıl başvurulur? Çocuk destek ödemesi ne kadar, şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...
Çocuklu aileler faydalanabiliyor. E devlet üzerinden başvuru yapan ailelere devlet para ödüyor. 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık verileceği duyuruldu. Aile Destek Programı kapsamı bilindiği üzere genişletildi. Bu yıl Çocuk Destek Bileşeni de programa dahil edildi. Bu yenilikle birlikte vatandaşlara maddi destekler arttı. 350-650 TL arasında sağlanan Çocuk Destek Bileşeni yardımı ödemeleri her ay düzenli hesaplara yatıyor? Peki destekten nasıl faydanabilirsiniz? Gelin birlikte bakalım...
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NE KADAR, KAÇ TL?
"Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek verecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.
Sosyal yardım yazdıktan sonra çıkan SOSYAL YARDIM BAŞVURU HİZMETİ (AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI) sonucuna tıklayarak açılan ekranda YENİ BAŞVURU butonuna tıklayarak başvurunuzu yapın.