Evladı olanlara Aile Bakanlığı’ndan ödeme! Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! 1-2 çocuğa en az 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

Çocuklu aileler faydalanabiliyor. E devlet üzerinden başvuru yapan ailelere devlet para ödüyor. 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık verileceği duyuruldu. Aile Destek Programı kapsamı bilindiği üzere genişletildi. Bu yıl Çocuk Destek Bileşeni de programa dahil edildi. Bu yenilikle birlikte vatandaşlara maddi destekler arttı. 350-650 TL arasında sağlanan Çocuk Destek Bileşeni yardımı ödemeleri her ay düzenli hesaplara yatıyor? Peki destekten nasıl faydanabilirsiniz? Gelin birlikte bakalım...