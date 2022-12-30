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    • Ekonomi
    • 30.12.2022 10:59
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    • 30.12.2022 11:12
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    Enerjide peş peşe indirimler! Sanayi elektriğine indirim

    Son dakika haberleri... Enerjide bir indirim haberi daha geldi. Dün İstanbul'da doğal gaza yapılan indirimin ardından bu kez elektriğe indirim geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bir indirim de elektrikte!

    Avrupa enerji kriziyle boğuşurken Türkiye indirim üstüne indirim yapıyor...

    Dün İstanbul'da doğal gaza yapılan indirimin ardından bu kez elektriğe indirim geldi.

    ELEKTRİKTE YÜZDE 16 İNDİRİM
    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.

    DOĞAL GAZ'A YÜZDE 12 İNDİRİN GELMİŞTİ
    Öte yandan İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. Böylece İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğal gaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.

    Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.

    Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.
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    Haberler Ekonomi Enerjide peş peşe indirimler! Sanayi elektriğine indirim
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