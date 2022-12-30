Avrupa enerji kriziyle boğuşurken Türkiye indirim üstüne indirim yapıyor...

Dün İstanbul'da doğal gaza yapılan indirimin ardından bu kez elektriğe indirim geldi.

ELEKTRİKTE YÜZDE 16 İNDİRİM

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.