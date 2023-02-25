Gram altının 1.550 TL olacağı tarihi İslam Memiş açıkladı! Peş peşe açıklanan bu tarih şoke etti! Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, 1 gram altın kaç TL?

İslam Memiş'e göre, gram altın serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamladı. Peki, bu fiyatlar düşüşü mü yoksa fırsat mı? İslam Memiş'in açıklamalarına göre, gram altın şu anda ucuz değil, bedava. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, kimin için bedava olduğudur. İslam Memiş, yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldığında, gram altın için bedava dediğini belirtti. Yani, yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlar için gram altın fırsat sunuyor.