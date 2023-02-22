THY duyurdu: Yardım için atılan her adımın yanında olacağız! Yurt dışından yardıma gelen uçaklara ücretsiz bakım...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yurt dışından bölgeye çok miktarda insani yardım ve pek çok arama kurtarma ekibi gönderildi.

YARDIMA GELEN UÇAKLARA ÜCRETSİZ BAKIM

THY Teknik AŞ, dünyanın dört bir yanından gelen yardımlar ve destek için şükranlarını sunmak amacıyla bölgeye insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini ulaştırmak üzere sefer yapan uluslararası hava yolu şirketlerine, işçiliği ücretsiz uçak bakım hizmeti sağladığını bildirdi.

Şirket, şimdiye kadar ABD, Almanya, Hollanda, Libya, Vietnam ve Çin'in de aralarında yer aldığı 10'dan fazla ülkenin hava yolu şirketine bu kapsamda hizmet verdi.

"YARDIM İÇİN ATILAN HER ADIMIN YANINDA OLACAĞIZ"

THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da bayrak taşıyıcı olarak iştirak şirketleri ile tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber ettiklerini belirtti.

Bolat, "Bu kapsamda, ülkemize yardım eli uzatmak için yola çıkan uluslararası hava yolu şirketlerine Türk Hava Yolları Teknik AŞ işçiliği ücretsiz uçak bakım hizmeti sunuyor. Zor şartlarda dahi olsa Türk misafirperverliğini gösterecek, yardım için atılan her adımın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.