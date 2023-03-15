Zamlı SED ödemeleri YATTI MI? Mart 2023 SED ödemeleri ne zaman yatacak? Mart ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme tarihleri 2023!

SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Mart ayının yaklaşmasıyla 'SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Mart ayı SED ödemelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar sorgulamalarını sıklaştırdı. Peki; Mart 2023 SED ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı SED ödemeleri YATTI MI? İşte detaylar...-
Mart ayı SED ödemeleri yattı mı?
Henüz Mart ayı ödemeleri hakkında açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
SED Ödemesi Kimlere Verilir?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilecek kişiler:
- Maddi yoksunluk nedeniyle desteklenmedikleri zaman korunmaya muhtaç hâle gelecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın SED yardımından faydalandırılarak ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
- Adına tedbir kararı uygulanan ve sosyal hizmetlerde bakımı yapılan fakat ailesi SED yardımı ile desteklendiğinde ailesi veya yakınlarının yanında bakılabilecek çocuklar.
- Doğal afetler, hastalık, kaza gibi nedenlerden dolayı mağduriyet yaşayan, kendisine ve ailesine bakmaktan yoksun hâle gelen, ölümcül rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat olması gereken veya vefat eden ailelerin çocukları.
- Daha önceden adına tedbir kararı verilmiş iken yaş sınırlarını doldurmaları sebebiyle sosyal hizmetlerden ya da koruyucu aileden ayrılarak meslek kursuna giden veya eğitim alanlar ile bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmediklerinde muhtaç hâle gelecek olan gençler.