Zamlı SED ödemeleri YATTI MI? Mart 2023 SED ödemeleri ne zaman yatacak? Mart ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme tarihleri 2023!

- Doğal afetler, hastalık, kaza gibi nedenlerden dolayı mağduriyet yaşayan, kendisine ve ailesine bakmaktan yoksun hâle gelen, ölümcül rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat olması gereken veya vefat eden ailelerin çocukları.

- Daha önceden adına tedbir kararı verilmiş iken yaş sınırlarını doldurmaları sebebiyle sosyal hizmetlerden ya da koruyucu aileden ayrılarak meslek kursuna giden veya eğitim alanlar ile bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmediklerinde muhtaç hâle gelecek olan gençler.