Kararname Resmi Gazete'de yayınlandı: OHAL bölgesinde işten çıkarma yasağı! Kısa çalışma ödeneği devrede

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

İş sözleşmesi bulunan ancak deprem etkilerden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna dayanan yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile işyerlerinin kapanması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen ve herhangi bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133.44 TL nakdi ücret desteği sağlanacak.